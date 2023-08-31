Кулеба попросив у ЄС танки, артснаряди і броньовані "швидкі"

Глави зовнішньополітичних відомств ЄС під час неформального спілкування у Толедо домовилися просувати українську "формулу миру". Присутній там Кулеба просив зброю і ППО для суден із зерном.

"Формула миру" президента України Володимира Зеленського, у якій викладено алгоритм завершення війни, - єдина, яка наразі обговорюється на міжнародному рівні та перебуває у центрі дискусії про те, як досягти справедливого миру в Україні. Про це під час пресконференції, яка відбулася після завершення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Толедо в четвер, 31 вересня, заявив верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель.

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"Будемо з Україною сьогодні, завтра, під час війни і після неї"

За його словами, інші формули з припинення війни в Україні, які запропонували Китай, Бразилія, Південна Африка і Африканський Союз "були відкинуті", і жодна з них не була винесена на широке обговорення міжнародної спільноти. Боррель повідомив, що під час зустрічі глави зовнішньополітичних відомств обговорювали шляхи підтримки "формули миру" Зеленського як шляху "до справедливого миру в Україні".

Під час неформального спілкування у Толедо міністри закордонних справ продовжили розглядати питання підтримку України, які у середу, 30 вересня, вже обговорили глави оборонних відомств ЄС. За словами Борреля, європейські дипломати говорили про фінансову допомогу Києву, оскільки її треба надавати не лише в терміновому порядку, а підтримувати Україну "суттєво та передбачувано" на подальші роки.

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"Це покаже агресору, що ми залишаємося поруч з Україною сьогодні, завтра, під час війни і після війни", - наголосив Боррель. Він повідомив, що збирається внести на розгляд Європейської ради пропозицію про запровадження довгострокової фінансової допомоги Україні "на суму зі стелею у 20 мільярдів євро: п'ять мільярдів євро на рік на наступні чотири роки", яку він обговорив з міністрами закордонних справ ЄС.

Росія нарощує виробництво дронів, бо отримує західні деталі

У тому, що Київ потребує безперервних поставок військової допомоги, міністрів запевнив глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба, який особисто приїхав до Толедо, щоб поспілкуватися з колегами. За його словами, військові потреби ЗСУ залишаються незмінними. "Це артилерійські боєприпаси, і ми сподіваємося, що завдяки вашій ініціативі (йдеться про рішення ЄС надати Україні мільйон боєприпасів. - Ред.) справи з цим підуть ліпше", - сказав Кулеба під час відкриття зустрічі.

Він також повідомив, що Україна на полі бою потрібні танки та броньована техніка. "Хто не може надати летальну зброю, подумайте над передачею медеваків - броньованих "швидких" для евакуації поранених з поля бою", - звернувся до глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС український дипломат.

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Кулеба також закликав ЄС позбавити Росію здатності виробляти безпілотники, для яких вона продовжує використовувати іноземні деталі. "Ми бачимо, що їх виробництво збільшується, і що вони (росіяни. - Ред.) використовують для цього західні деталі. Ми повинні покласти цьому край через експортний контроль та запровадження штрафних обмежень за обхід санкцій», - сказав міністр.

Київ просить захист ППО для суден із зерном

Оскільки Росія в односторонньому порядку припинила дію "зернової угоди", Україна була змушена розробити альтернативні шляхи експорту зерна. Судна виходять з українських портів і майже відразу заходять у територіальні води Румунії, розповів Кулеба, відзначивши, що "вже два судна пройшли цим маршрутом". Він звернувся до міністрів з проханням про те, щоб уряди їхніх країн "подумали над тим, як допомогти убезпечити цей коридор на той момент, поки судно перебуває ще у територіальних водах України". "Я маю на увазі системи ППО, які могли б прикривати його", - пояснив Кулеба.

Глава євроейської дипломатії у свою чергу відзначив, що після виходу із "зернової угоди" Росія втрачає свої позиції дипломатичні позиції навіть серед країн, які її досі підтримували. "Ми вперше помітили, що ці країни почали звинувачувати Росію у тому, що вона перетворила продовольство на зброю, вийшовши із "зернової угоди", - заявив Боррель.