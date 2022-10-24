Кулеба попросив МАГАТЕ негайно направити експертів в Україну

243-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 24 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 24 жовтня (час київський).

Шольц: Україна буде відновлена як майбутній член ЄС

++14.46++

Під час відновлення України необхідно брати до уваги, що ця країна в майбутньому має стати членом Європейського Союзу, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на німецько-українському економічному форумі в Берліні. Він запевнив Київ, що український енергетичний сектор, який зазнав масштабних російських атак, буде відновлено таким чином, щоб Україна стала ефективним постачальником електрики в ЄС. Шольц підкреслив, що війна, розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним, згуртувала Німеччину та Україну.

++14.34++

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відеозвернення до російських військових, закликавши їх здаватися в полон і надавши інструкції, як це зробити. "Збережіть свою життя і майбутнє. Відмовтеся від участі у кривавій путінській війні. Складіть зброю заради вашого безпечного та мирного майбутнього. Командування Збройних сил України пропонує вам здатися у полон і повернутися додому", - наголошується у зверненні.

Тим, хто боїться переслідування з боку російської влади і не хоче повертатися до Росії - пропонують отримати захист в Україні. Також в ЗСУ обіцяють грошову винагороду росіянам за передані озброєння, техніку і набої. "Це - не зрада. Це - нормальна реакція нормальних людей на злочинну війну", - підкреслили в генштабі.

Щоб домовитися про здачу в полон, росіянам рекомендують зв'язатися з представниками ЗСУ за телефонами цілодобових гарячих ліній, або через чат-бот в Telegram. Здатися також можна в зоні бойових дій, попередньо оголосивши про свій намір, розрядивши зброю і від'єднавши магазині і піднявши матеріал білого кольору.

++14.15++

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це свідчить онлайн Карта повітряних тривог України.

++13.30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів в Україну, щоб пересвідчитися у дезінформації РФ щодо "брудної бомби". "У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - написав Кулеба у Twitter.

++12.15++

Російський пропагандистська телекомпанія RT "зупинила співпрацю" з телеведучим Антоном Красовським через чотири дні після того, як той в ефірі закликав "топити" та "спалювати" українських дітей, повідомила в Telegram головна редактора RT Маргарита Симоньян. Вона не уточнила, чи очікує на ведучого якесь покарання, зазначивши лише, що "важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей".

Сам ведучий "вибачився" за свої слова заявою, що його "несло" і йому "по-справжньому ніяково". Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив підготувати "доповідь щодо ситуації, що виникла в ефірі телевізійного каналу", лише після звернень щодо перевірки висловлювання Красовського. Про покарання ведучого він також нічого не сказав. На тлі скандалу, запис з словами пропагандиста видалили з ефіру, але в мережі залишилися доступні витяги із програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після висловлювань Красовського закликав заборонити RT у всьому світі. "Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), (не має - Ред.) нічого спільного зі свободою слова", - заявив Кулеба.

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++11.30++

У РФ вважають, що причиною авіакатастрофи військового літака Су-34 в Єйську, внаслідок чого загинуло 15 людей, було потрапляння двох чайок у двигун бомбардувальника. Про це повідомила російська агенція ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах. "Їх (чайок - Ред.) останки знайдено експертами під час огляду уламків літака", - повідомили агентству.

++11.22++

Російські війська у Херсоні готуються до оборони у місті, а не до відступу з нього, заявив голова Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

Напис "Херсон" у кольорах російського прапору Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

За його словами, наразі представники окупаційної влади наразі не тікають з Херсона. "Ні, такого немає", - зазначив Буданов в інтерв'ю "Українській правді". Він зазначив, що повідомлення про евакуацію з Херсона представників окупаційної адміністрації, що з'являються, багато в чому є "інформаційною операцією та маніпуляцією".

"Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять - вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять - саме переводять - всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" тощо. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А водночас вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - пояснив Буданов.

++11.10++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорили російську дезінформаційну кампанію щодо "брудної бомби", а також скоординували подальші міжнародні кроки. "Ми обоє засудили російську кампанію з дезінформації щодо "брудної бомби". Ми також скоординували наступні кроки в нашій роботі з іншими країнами та в рамках ООН і МАГАТЕ, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під чужим прапором", - написав Кулеба у Twitter.

++11.53++

"Укренерго" в понеділок запроваджує тимчасове обмеження електроенергії у Харківській, Полтавській і Сумській областях. Крім того, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. "Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Тримайте телефони зарядженими та передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - повідомили в компанії.

++10.30++

Президент акціонерного товариства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, затриманий Службою безпеки України за звинуваченням в державній зраді, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, стверджує СБУ. "Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села", - йдеться на сайті Служби безпеки.

Спецслужба оприлюднила частини аудіозаписів телефонних розмов на яких, за твердженням СБУ, Богуслаєв спілкується з представниками російських підприємств. Частина записів зроблена в 2021 році, частина - в 2022 році, вказує СБУ. Зокрема на записах, які підписані весною 2022 року, співрозмовники обговорюють відправлення запчастин для гелікоптерів з України. "Запчастини ми готові вам відправити, тільки подумай через Хорватію, чи де там в вас була, Чорногорія?" - питає людина, яку титрують, як Богуслаєва.

На іншому записі за травень 2022 року той самий голос питає у співрозмовника, скільки він ще готовий прийняти двигунів для гелікоптерів Мі-26. "Я декуди вам туди відправляю десятками. І все у нас іде, все нормально", - йдеться на записі.

Читайте докладніше: Богуслаєв постачав двигуни для гелікоптерів РФ і після вторгнення - СБУ

++09.45++

Східний комітет німецької економіки закликав не зволікати з підготовкою до відновлення України, зазначивши, що німецький бізнес має відігравати провідну роль у цьому процесі. У справі відновлення України не слід чекати закінчення війни, заявив заступник голови Східного комітету Ганс-Ульріх Енґель (Hans-Ulrich Engel) напередодні німецько-українського економічного форуму, що відкривається в понеділок, 24 жовтня, в Берліні.

За словами заступника голови Східного комітету, німецька економіка готова взяти на себе провідну роль у відновленні економіки України. Німецько-український економічний форум проводиться за ініціативи Східного комітету німецької економіки та Німецько-української промислово-торговельної палати. Захід відкриють канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

++08.53++

Росія намагається компенсувати дефіцит високоточних ракет за рахунок використання іранських дронів-камікадзе "Шахід-136", йдеться у зведенні військової розвідки Великобританії. Росіяни використовують велику кількість іранських безпілотників, щоб прорвати українську систему протиповітряної оборони, однак зусилля України з враження БПЛА "Шахід-136" стають все більш успішними, констатує розвідка. "Офіційні джерела, включаючи президента Зеленського, стверджують, що до 85 відсотків атак перехоплюються", - наголошується в повідомленні, оприлюдненому у Twitter міністерством оборони країни.

++08.30++

Унаслідок обстрілів за минулу добу у Донецькій області загинуло шість мирних громадян, ще 5 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++08.15++

Уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великобританії спільно засудили фейк Росії щодо "брудної бомби". У заяві йдеться, що міністри оборони цих країн на прохання глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу поспілкувалися з ним 23 жовтня. "Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території", - йдеться у повідомленні. Крім того, західні країни попередили, що викриють будь-яку спробу РФ використати ці звинувачення як привід для ескалації.

++08.01++

Шойгу намагався "просунути" Заходу фейк про підготовку Україною провокації Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Росія намагається підірвати надання підтримки Україні західними країнами заявами про можливе застосування Києвом "брудної бомби" (вибухового пристрою, начиненого радіоактивним елементами, під час підриву якого не відбувається ядерної реакції). "Заклики (міністра оборони РФ Сергія - Ред.) Шойгу і поширення російськими державними ЗМІ фальшивих погроз про бомби мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західної частини Херсона до кінця року", - йдеться у щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

В інституті звертають увагу, що 23 жовтня Шойгу зателефонував одразу декільком міністрам оборони країн НАТО: Франції, Туреччини, Великобританії, і США, стверджуючи, що Україна нібито готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи "брудну бомбу".

На думку представників інституту, ці заяви навряд чи свідчать про готовність Росії використати ядерну зброю, а скоріше є спробою залякати західних прихильників України та, можливо, "розширити тріщини в альянсі НАТО".

++07.30++

За попередню добу, російські сили завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує генштаб ЗСУ. "Ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області", - йдеться у повідомленні у Facebook. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва, застерігає українська сторона.

++07.00++

Ізраїль надав Україні розвіддані, корисні для боротьби з іранськими дронами, пише The New York Times, посилаючись на анонімного українського чиновника.