Кулеба після зустрічі із Сіярто: Дайте трохи часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 11 грудня, провів переговори з угорським колегою Петером Сіярто, головною темою яких було членство України в ЄС.

"Щойно завершив зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно одне одного знаємо, хоча справді від початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли й ґрунтовно поговорили", - сказав Кулеба у відеозверненні в Instagram.

За його словами, головною темою був майбутній розгляд Європейською Радою питання щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. "Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму прем'єр-міністру", - наголосив український дипломат.

Кулеба зауважив, що в України та Угорщини є питання одне до одного, але він і Сіярто "чесно відповідали на запитання одне одного". "Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти", - додав глава українського МЗС.

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Угорська і словацька громади Закарпаття написали листи Орбану і Фіцо

Підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня, закликали лідери словацької та угорської громад Закарпаття. Так, представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, повідомляє Закарпатська ОВА .

Водночас лідери угорських громад Закарпаття звернулися до Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомила "Європейська правда" , яка отримала у розпорядження текст звернення. У ньому наголошуються, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. "Новий законопроєкт, ухвалений українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою", - йдеться у зверненні.

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Візит дипмісій країн ЄС на Закарпаття

Тим часом Закарпаття відвідали з робочим візитом керівники дипломатичних місій країн-членів ЄС, серед яких - посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. Як повідомила Закарпатська ОВА, дипломати відвідали громади, де проживають національні спільноти регіону, ознайомилися з усіма сферами життєдіяльності, поспілкувалися з представниками національних спільнот, місцевих органів влади й самоврядування.

Зокрема, у Берегові дипломати відвідали Закарпатську реформатську церкву, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ та Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута.