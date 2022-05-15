Кулеба: Німеччина усвідомила, що російський газ - це зброя біля скроні ЄС

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини неділі, 15 травня. На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини 15 травня (час київський).

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Міністерка освіти і науки ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер (Bettina Stark-Watzinger) хоче, щоб у всіх учнів з-поміж українських біженців була можливість закінчувати німецькі школи. Це, за її словами, є "основною умовою для того, щоб мати можливість розпочати професійну підготовку чи навчання в університеті". "Ми маємо обов'язково дати їм цю можливість", - сказала Штарк-Ватцінгер в інтерв'ю німецькій газеті taz, додавши, що обговорює це питання з українськими колегами та місцевою владою.

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Майже всі передані США 155-міліметрові гаубиці М-777 нині перебувають в Україні. Про це повідомило посольство США в Україні в соцмережі Twitter. "Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - йдеться в дописі.

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Німеччина наразі є однією з провідних європейських держав у питанні запровадження ембарго на енергоресурси з РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в відеозверненні, поширеному в соцмережі Facebook. "Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ - це зброя, яка б'є, яку завжди Росія тримає біля скроні й України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави", - наголосив дипломат. Водночас глава МЗС визнав, що ФРН "потрібно трохи більше часу", що розв'язати проблему газопостачання. Схожа ситуація спостерігається й щодо питання нафтового ембарго, переконаний урядовець. "Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, (...), Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно "проштовхують" нафтове ембарго", - сказав Кулеба.

Латвія заборонила транзит військових вантажів з Білорусі

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Латвія розірвала угоду, що дозволяла пряме залізничне сполучення для перевезення військових вантажів з Білорусі в треті країни через латвійські порти, заявило міністерство сполучення Латвії. "Угоду про прямі перевезення військових вантажів з Республіки Білорусь в треті країни з використанням портів Латвійської Республіки" було ухвалено рішенням уряду від 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила в Європейський Союз. Латвія приєдналася до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО. Зважаючи на це Латвія пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з Білоруссю не відповідає цим нормам", - йдеться в повідомленні. У відомстві зазначили, що уряд Латвії "в цілому переглядає двосторонні відносини з Росією і Білоруссю в контексті війни Росії в Україні".

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