Кулеба: Німеччина усвідомила, що російський газ - це зброя біля скроні ЄС

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини неділі, 15 травня. На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини 15 травня (час київський).
++16.29++
Міністерка освіти і науки ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер (Bettina Stark-Watzinger) хоче, щоб у всіх учнів з-поміж українських біженців була можливість закінчувати німецькі школи. Це, за її словами, є "основною умовою для того, щоб мати можливість розпочати професійну підготовку чи навчання в університеті". "Ми маємо обов'язково дати їм цю можливість", - сказала Штарк-Ватцінгер в інтерв'ю німецькій газеті taz, додавши, що обговорює це питання з українськими колегами та місцевою владою.
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++15.55++
Майже всі передані США 155-міліметрові гаубиці М-777 нині перебувають в Україні. Про це повідомило посольство США в Україні в соцмережі Twitter. "Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - йдеться в дописі.
++15.30++
Німеччина наразі є однією з провідних європейських держав у питанні запровадження ембарго на енергоресурси з РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в відеозверненні, поширеному в соцмережі Facebook. "Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ - це зброя, яка б'є, яку завжди Росія тримає біля скроні й України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави", - наголосив дипломат. Водночас глава МЗС визнав, що ФРН "потрібно трохи більше часу", що розв'язати проблему газопостачання. Схожа ситуація спостерігається й щодо питання нафтового ембарго, переконаний урядовець. "Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, (...), Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно "проштовхують" нафтове ембарго", - сказав Кулеба.
Латвія заборонила транзит військових вантажів з Білорусі
++15.05++
Латвія розірвала угоду, що дозволяла пряме залізничне сполучення для перевезення військових вантажів з Білорусі в треті країни через латвійські порти, заявило міністерство сполучення Латвії. "Угоду про прямі перевезення військових вантажів з Республіки Білорусь в треті країни з використанням портів Латвійської Республіки" було ухвалено рішенням уряду від 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила в Європейський Союз. Латвія приєдналася до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО. Зважаючи на це Латвія пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з Білоруссю не відповідає цим нормам", - йдеться в повідомленні. У відомстві зазначили, що уряд Латвії "в цілому переглядає двосторонні відносини з Росією і Білоруссю в контексті війни Росії в Україні".
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Дорожнеча у Німеччині
У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Черги на заправках у Кенії
Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зростання ціни на хліб у Туреччині
Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зліт цін на пшеницю в Іраку
Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Протести у Перу
У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Кризова ситуація у Шрі-Ланці
У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення
У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Скільки коштує тепер ця риба?
Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Війна як шанс для економіки?
Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.
Автор: Клаудія Ден