Кулеба не бачить прогресу в переговорах України з Росією

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 11 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня, з 14.00 (час київський)

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить прогресу в переговорах України і Росії. Раніше сьогодні про певні успіхи заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Путін зазначив, що учасники переговорного процесу від РФ доповіли йому про прогрес у перемовинах. "У переговорах не було прогресу, тому мені важко зрозуміти, який прогрес має на увазі президент Путін", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, Україна в єдиному випадку може піти на компроміс щодо нейтрального статусу - якщо їй дадуть гарантії безпеки окремі країни, створивши альянс, "схожий на НАТО".

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Іспанія прийняла 25 онкохворих дітей з України, де вони зможуть продовжити лікування, заявили в уряді Іспанії. Федерація батьків онкохворих дітей країни заявила, що українські діти будуть лікуватися в державних клініках. Організація також зазначила, що найближчими днями привезе до Іспанії ще українських онкохворих дітей для лікування. Діти прибули до Мадрида разом з іще 22 українськими біженцями на військовому літаку.

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Бідні країни Північної Африки, Азії та Близького Сходу ризикують постраждати через війну Росії проти України, бо вони залежать від імпорту пшениці з обох країн. Війна також призведе до зростання цін на харчові продукти у більшості країн світу - заявляє продовольча програма ООН. Оскільки Росія та Україна забезпечують близько 29 відсотків світових обсягів торгівлі пшеницею, серйозні перебої у виробництві та експорті можуть призвести до зростання цін на продовольство, які вже досягли 10-річного максимуму. Крім того, Росія є одним із найбільших виробників добрив у світі. Ключовий компонент добрив - сечовина - зросла за останні 12 місяців у ціні більш ніж утричі.

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ООН має докази використання Росією касетних бомб в Україні. "Ми отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах", - заявила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел, цитує AFP. Зокрема, ООН зафіксував використання таких боєприпасів 24 лютого у центральній міській лікарні у Вугледарі Донецької області, в результаті чого загинули четверо цивільних, ще 10 отримали поранення. Ще один випадок використання касетних бомб ООН зафіксувала у кількох районах Харкова. В результаті них загинули дев'ять мирних жителів, 37 отримали поранення. "У зв’язку з тим, що вони уражають велику територію, використання касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій", - заявила Троссел. Окрім того, в ООН заявили про серйозну стурбованість через зростання кількості загиблих внаслідок війни, яку розв'язала Росія в Україні. Організація зафіксувала 564 вбитих і 982 поранених цивільних, хоча і визнає, що фактичні цифри "значно вищі".

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Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов звинуватив Росію у зриві евакуації мирних жителів із міста Ізюм у Харківській області. За його словами, для евакуації були підготовлені 20 автобусів та створений "зелений коридор", але через обстріли з боку російських військ він так і не був запущений. "Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв‘язку. Ворог продовжує атакувати мирне населення", - написав Синєгубов у Facebook. Натомість Росія звинувачує в зриві евакуації з Ізюма в Лозову українську сторону.

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YouTube негайно заблокує доступ у всьому світі до каналів, пов'язаних з російськими державними ЗМІ. У своєму рішенні компанія посилається на політику, яка забороняє контент, що заперечує задокументовані події насильства. "Наші правила спільноти забороняють заперечувати, мінімізувати або баналізувати добре задокументовані події насильства, і ми видаляємо вміст про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику, - цитує повідомляє Reuters речника Фаршада Шадлу. - Відповідно до цього, ми також блокуємо канали YouTube, пов'язані з російськими державними ЗМІ, у всьому світі". Раніше YouTube блокував доступ до російських державних каналів Sputnik та RT для європейських користувачів.

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Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед польським Сеймом. Він зазначив, що у стані війни важливо мати сусіда, який "протягне руку допомогу". "В перший день війни стало ясно мені і всім українцям, і, я впевнений, всім полякам, що між нами, між нашими народами більше немає будь-яких кордонів", - сказав Зеленський. Він підкреслив, що між народами України і Польщі панує мир і закликав ще одного сусіда - Білорусь - дослухатися до його слів. Президент України подякував Польщі за "братське ставлення" до 1,5 мільйона українців, які змушені були покинути Україну через війну. "В абсолютній більшості це жінки і діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають себе у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах з польською делікатністю, з братською добротою, хоча ми цього не просили. Але і ви за це нічого не попросили", - сказав він.

Українські біженці на кордоні з Польщею

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Президент США Джо Байден пообіцяв, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо застосує хімічну зброю в Україні. Водночас Байден вкотре заявив, що США не воюватиме, аби не розпочати "третю світову війну". Це стало його реакцією на звинувачення Росії на адресу України та США у розробці біологічної та хімічної зброї. На Заході вважають, що це може стати підґрунтям для застосування такої зброї самими росіянами.

++19.10++

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в Україні немає програми розвитку біологічної зброї та лабораторій із розробки такої зброї, які б підтримували США.

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За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення РФ в Україну вже 11 березня о 21:00. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України. Там посилаються на два дзвінки, які правитель Лукашенко Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін начебто зробили під час зустрічі в Москві.

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Роскомнадзор обмежить доступ до Instagram через "заклики до насильства щодо росіян". На думку російського відомства, "у соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців".

Зруйнований внаслідок обстрілу пологовий будинок у Маріуполі

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У Маріуполі загинуло 1582 мирних жителів за 12 днів блокади з боку російських військ, повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

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За попередньою інформацією, російські військові викрали мера міста Мелітополь Івана Федорова. Про це повідомив заступник Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він оприлюднив відео, яке начебто підтверджує цей факт. Про викрадення мера каже і радник глави МВС України Антон Геращенко. За його даними, Федорова, який відмовився від співпраці з військовими РФ, що котролюють місто, викрала група з 10 осіб. "Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста", - написав Геращенко в Telegram.

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Міноборони Білорусі заперечує повідомлення українського міністерства оборони про ракетний удар по білоруській території. Водночас видання "Наша Ніва" опитало жителів Столинського району Брестської області Білорусі, де розташований населений пункт Копані, який, за даними України, обстріляли російські війська. За словами місцевих жителів, близько третьої години дня вони помітили літак та чули вибухи. Проте видання робить висновок, що це сталося з боку населеного пункту Бухличі на захід від Копанів. Обидва розташовані на території Білорусі.

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ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії через розв'язану нею війну в Україні, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час пресконференції після неформального саміту ЄС у французькому Версалі. Вона не повідомляла подробиць, але за версією джерел агенства dpa, країни ЄС та їхні союзники, включно зі Сполученими Штатами, мають намір позбавити Росію "режиму найбільшого сприяння" як члена Світовій організації торгівлі (СОТ).

++17.08++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про санкції щодо 386 депутатів російської Держдуми "за підтримку Луганської та Донецької областей, що відкололись від України". Про це йдеться у заяві з сайту британського уряду за п'ятницю, 11 березня. Фігурантам списку заборонено в'їжджати до Великобританії, мати доступ до місцевих активів та мати бізнес із британськими компаніями.

++17.05++

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з правителем Білорусі Олександром Лукашенком визнав, що обидві країни стикаються з проблемами через санкції Заходу, запроваджені за напад на Україну. Проте, на думку Путіна, країнам обмежувальні заходи світової спільноти принесуть лише користь. Лукашенко своєю чергою запропонував Росії напрацювати спільні шляхи протидії санкційному тиску "в рамках Організацї договору колективної безпеки та Євразійського економічного союзу", повідомляє "Інтерфакс". Про які саме механізми йдеться, він не уточнив.

++16.40++

Командування повітряних сил ЗСУ повідомило про обстріл населеного пункту Копані в Білорусі російською авіацією. "Сьогодні о 14:30 від Держаної прикордонної служби надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться у повідомленні. Як повідомили в командуванні повітряних сил, наразі українські прикордонники спостерігають, як російські військові займають цей населений пункт. У Києві називають це провокацією з метою втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною. На Facebook Держприкордонслужби України можна побачити відео, на якому видно начебто цей літак. Утім, верифікувати його з незалежних джерел неможливо. З Білорусі повідомлень про обстріл населених поки не надходило.

++16.26++

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі. Про це у Twitter написала глава шведського МЗС Анн Лінде. "Підтримка Швецією України зростає. Постачання додаткового необхідного обладнання, включно із захисним спорядженням, дронами та біноклями є внеском Швеції на підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України", - написала вона.

++16.18++

У Німеччині зареєструвалися 109 183 біженці з України. Міністр внутрішніх справ Тюрингії Ґеорґ Маєр (Georg Maier) закликав рівномірно розподіляти біженців у 16 федеральних землях. "Федеральний уряд має взяти під контроль розподіл біженців, інакше окремим землям загрожує перевантаження", - заявив Маєр виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland. На думку політика, "найкраще було б запровадити щотижневу процедуру розподілу на базі вільних потужностей у землях". Тоді підвищиться і якість житла, і шкільної освіти, і постачання для біженців, вважає Маєр.

Біженці з України в Берліні, 2 березня

++16.11++

За інформацією міністерства оборони України, РФ планує серію провокацій на території Білорусі. За даними відомства, російська авіація готується завдати удару по деяким білоруським населеним пунктам, розташованим поблизу російсько-білоруського кордону, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Зокрема, удар мають намір завдати по населеному пункту Копані Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - повідомив він у Facebook.

За словами Резнікова, мета цієї провокації - змусити керівництво Білорусі до війни проти України. Міністр оборони підкреслив: Україна не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

++16.03++

Генпрокуратура РФ вимагає визнати компанію Meta, власницю Instagram, Facebook й Whatsapp, "екстремістською організацією". Відповідні документи відправили до суду. Відомство також вимагає заблокувати Instagram. Про вимогу обмежити месенджер WhatsApp поки що не повідомляють. Водночас Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу проти співробітників Meta "у зв'язку із незаконними закликами до вбивств та насильства щодо громадян Російської Федерації". За кілька годин до цього стало відомо, що Meta не видалятиме у деяких країнах загрози до насильства щодо російських військових у в Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенко. Водночас у компанії підкреслили, що вони, "як і раніше, не припускають заклики до насильства проти мирних російських громадян".

++15.37++

Поліція і представники тероборони затримали 29 військових РФ на Сумщині. "Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі, - повідомляє Нацполіція у Telegram. - Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон". Наразі з'ясовуються обставини, за яких вони потрапили на територію області, пояснили в НПУ.

++15.35++

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn заявив, що запускає вантажний потяг для постачання товарів першої необхідності до України. У своїй заяві компанія назвала це Schienenbrücke, що з німецької перекладається як "залізничний міст". Це алюзія на "Luftbruecke" західних союзників у 1948-1949 роках - "повітряний міст" для постачання продуктів з заходу нинішньої Німеччини до Західного Берліну під час радянської блокади.

Зруйнований унаслідок авіаударів військ РФ житловий будинок у Харкові, фото 8 березня 2022 року

++14.57++

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що головними напрямками зосередження зусиль російської армії залишаються Київ, Маріуполь, а також просування у напрямах Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя та Запоріжжя. За даними відомства, не маючи можливості досягти успіху, війська РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по містах, розташованих у глибині території України - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Триває формування резервів військ РФ та перекидання їх у райони ведення бойових дій на території України.

++14.47++

На Луганщині російські війська не припиняють обстрілу житлових кварталів, під завалами в Рубіжному перебувають чотири особи, зокрема, одна дитина, повідомляє поліція Луганської області. Зранку відбулися обстріли Сєвєродонецька і Золотого, а також сіл Борівське й Сиротине Сєвєродонецького району. Наразі триває артилерійський обстріл Рубіжного та Кремінної. Співробітники ДСНС України, попри обстріл, намагаються вивільнити людей з-під завалів приватного будинку.

++14.30++

Президент Росії Володимир Путін погодився із пропозицією залучити до війни проти України іноземних найманців. "Якщо ви побачите, що є люди, які хочуть на добровольчих засадах, тим більше не за гроші, приїхати та допомогти людям, які живуть на Донбасі, - то варто піти їм назустріч та допомогти перебратися до зони бойових дій", - заявив Путін під час наради з постійними членами Радбезу РФ. Пропозицію залучити найманців висловив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, Росія отримала велику кількість заявок "від добровольців з різних країн", зокрема, від 16 тисяч людей із країн Близького Сходу.

++14.12++

Гуманітарний коридор з Ізюма до Лозової на Харківщині не працює. Автобуси для евакуації цивільних та вантажі з гуманітарною допомогою не змогли доїхати до міста через обстріли російських військових. В Ізюмі тривають бої, повідомив начальник відділу міськради Максим Стрельник "На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі.