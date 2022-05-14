Кулеба: Ми не дозволимо дипломатії продовжувати наші страждання

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій суботи, 14 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями першої половини неділі, 15 травня (час київський).

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично щодо можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. "Немає нічого поганого у припиненні вогню, якби воно було першим кроком до вирішення, за якого українську державну територію було б звільнено", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bild TV у суботу. "Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо, щоб дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни", - додав український міністр.

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Документальний фільм французького режисера Лупа Бюро про війну на сході України Trenches отримав головний приз на престижному мюнхенському кінофестивалі Dok.fest. Режисер під час зйомок супроводжував на Донбасі українських військових, які воюють проти проросійських сепаратистів.