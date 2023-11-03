Кулеба: Міжнародна підтримка України не слабшає

Україна не відчуває ослаблення міжнародної допомоги в її боротьбі з російською агресією, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В ефірі німецького суспільно-правового мовника ZDF у четвер, 2 листопада, він сказав, що не бачить, "щоб підтримка наших партнерів якимось чином зменшувалася", попри війну Ізраїлю проти терористів ХАМАСу.

Навпаки, Київ, за словами Кулеби, "отримав запевнення на всіх рівнях, що підтримка України триватиме". У партнерів також є для цього можливості, зазначив міністр. Україна сподівається, що ситуація на Близькому Сході не загострюватиметься далі, хоча й допускає, що "обставини можуть змінитися", сказав він.

"Що довше триває ця війна, то більше ресурсів вона забиратиме", - додав Кулеба, говорячи про Близький Схід. Однак, на його думку, "в основних столицях є дуже чітке розуміння того, що поставлено на карту - як в Україні, так і на Близькому Сході". Ідеться не тільки про безпеку в цих регіонах світу, наголосив глава українського МЗС.

У цей день в Берліні Кулеба брав участь у конференції за участю міністрів закордонних справ країн ЄС та 10 країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Читайте також: Кулеба: Сподіваюсь, Орбан помив руки після рукостискання з Путіним