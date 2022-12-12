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Берлін досі проти поставок Києву німецьких танків Leopard 2
Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Кулеба критикує ФРН за небажання надати танки Україні

Валерій Сааков | Євгенія Наконечна
15 хв. тому

У Києві не розуміють, чому Берлін може постачати Україні артсистеми, а танки - ні. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини понеділка, 12 грудня.

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Президент Чехії Мілош Земан заявив, що допомога Україні є пріоритетною щодо власних економічних інтересів його країни. "Зараз не тільки Україна перебуває під загрозою", - сказав він в інтерв'ю "Чеському радіо" 11 грудня, наголосивши, що допомога Україні не має слабшати.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Берліна щодо питання постачання танків Києву. "Ми не зовсім розуміємо, чому артилерію поставляти можна, а танки - ні", - зазначив він в ефірі німецького телеканалу ARD.

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Йдеться про постачання Україні танків Leopard і БМП Marder. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово заявляв, що Німеччина не хоче постачати Україні танки західного виробництва одноосібно. Водночас днями США повідомили, що не заперечують проти поставок Києву німецьких танків Leopard 2.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

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Берлін досі проти поставок Києву німецьких танків Leopard 2

Кулеба критикує ФРН за небажання надати танки Україні

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