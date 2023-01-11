Кулеба - ФРН: Не даєте танки самі, дайте дозвіл іншим

Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання танків Leopard, він міг би дати "зелене світло" країнам, у яких є ці німецькі танки, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд ФРН дати "зелене світло" країнам, які готові надати танки німецького виробництва Leopard Україні. Про це він заявив в інтерв'ю програмі Tagesschau на телеканалі ARD, опублікованому у середу, 11 січня.

"Якщо ви як уряд (Німеччини - Ред.) не можете самі ухвалити це останнє важливе рішення (щодо постачання танків Leopard - Ред.), то хоча б дайте "зелене світло" країнам, які мають ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібен ваш дозвіл", - сказав він.

За словами Кулеби, наразі лише танки залишаються темою для дискусійстосовно німецької зброї для України, тоді як у "всіх інших питаннях є рух та прогрес". Однак, за словами глави українського МЗС, з досвіду попередніх місяців зрозуміло, що Німеччина все одно надасть Україні танки Leopard. "Ми вже бачили це із самохідними гаубицями, з системою протиповітряної оборони IRIS-Т і зовсім недавно з Marder і Patriot. Це завжди схожа схема: спочатку вони кажуть "ні", потім запекло відстоюють своє рішення, щоб зрештою сказати "так", - наголосив Кулеба. Водночас кожен день, витрачений на процеси ухвалення рішень у Берліні чи інших столицях, означає, що хтось гине на фронті через нестачу артилерії чи танків, додав він.

"Передача Україні Leopard не призведе до ескалації війни"

Говорячи про острах уряду ФРН щодо можливої ескалації війни через передачу озброєння Україні, Кулеба запевнив: "Війна не зачепить вас (Німеччину - Ред.), якщо ви надасте Україні необхідну підтримку для перемоги над Росією на території України. Чим довше триватиме цей конфлікт, тим більшими будуть витрати. Для нас одним чином, а для Німеччини іншим". За його словами, всі мають бути зацікавлені у швидкій перемозі України, адже "Росія йде на ескалацію незалежно від типу та кількості поставленого в Україну озброєння".

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При цьому Кулеба зауважив, що передання зброї Україні лише зміцнило репутацію Німеччини на міжнародному рівні та допомогло "зупинити та відкинути ворога". Тож я не бачу жодного негативного наслідку для Німеччини, якщо уряд вирішить передати основні бойові танки Україні", - наголосив він.

Обговорення поставок Києву німецьких танків Leopard 2 триває вже кілька місяців, і повільність уряду Німеччини в цьому питанні не раз ставала приводом для критики. Після того, як Берлін оголосив про передання Україні БМП Marder, тиск на уряд ФРН щодо надання Києву бойових танків Leopard посилився.