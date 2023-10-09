Кулеба: Якщо Україна програє - це буде кінець Європи

Країни Євросоюзу не можуть собі дозволити поразки України в боротьбі з Росією, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба.

Якщо Україна зазнає поразки у війні з РФ, це означатиме також кінець Європи , заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І Путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв", - сказав міністр в інтерв'ю Forbes Україна , опублікованому у понеділок, 9 жовтня.

За словами Кулеби, у європейських країнах наразі звучить такий наратив: якщо війна триватиме довго, "ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги".

"Це лунало і від верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють - це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - заявив міністр.

Окрім того, Кулеба отипістично налаштований щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. "Немає сили в Європі, яка здатна зупинити шлях України до членства в ЄС та НАТО", - сказав він, коментуючи антиукраїнські настрої в Європі, зокрема у Словаччині.

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