Кулеба: Не можу уявити, що ЄС не почне переговори про вступ

Питання про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу розглянуть на саміті ЄС 14-15 грудня. Наразі проти такого рішення активно виступає Угорщина.

Якщо лідери Європейського Союзу не дадуть Україні зелене світло для початку переговорів про членство на саміті цього тижня, це буде "руйнівним" рішенням як для країни, так і для ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок, 11 грудня, передає Reuters.

"Я не можу уявити, я навіть не хочу говорити про руйнівні наслідки, які будуть, якщо Європейська Рада не ухвалить це рішення", - сказав Кулеба.

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Водночас верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що єдність лідерів Євросоюзу щодо підтримки України на майбутньому саміті не буде порушена. На цьому він також наголосив перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, коли відповідав на запитання журналістів щодо блокування початку перемовин з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Це (блокування Орбаном українських питань. - Ред.), звісно, буде дуже важливим в обговоренні на порядку денному, але я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена. Зараз не час послабляти нашу підтримку України, навпаки - це момент, щоб збільшити її", - сказав Боррель.

Верховний дипломат ЄС зазначив, що під час засідання міністри щодо України обговорять гарантії у сфері безпеки, які будуть представлені Європейській Раді. Боррель нагадав, що нещодавно європейська місія провела консультації з українською стороною. "Міністри обговорять, як діяти далі щодо пропозицій збільшити нашу підтримку", - наголосив він.

Серед інших питань порядку денного Ради ЄС з закордонних справ - ситуація на Близькому Сході.

Саміт ЄС та позиція Угорщини

Серед питань, які 14-15 грудня розглядтимуться на саміті Європейського Союзу, буде й можливий початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. Проте Орбан в інтерв'ю французькому журналу Le Point, опублікованому 8 грудня, заявив, що Будапешт виступатиме проти вступу України. "Україна є однією з найкорумпованіших країн світу", - наголосив він.

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Крім того, угорський прем'єр вважає, що у питанні членства Києва в блоці потрібно враховувати економічний аспект, адже "Україна - велика країна зі значним сільськогосподарським сектором, якщо дозволити цьому сільськогосподарському сектору увійти в систему Європи, він зруйнує її".

Замість цих переговорів він повторив свою ідею щодо проведення політики "стратегічного партнерства" між ЄС та Україною. "Якщо ми доб'ємося того, що Україна зблизиться з ЄС, тоді через кілька років ми повернемося до цього питання", - заявив він.

Раніше Орбан зазначав, що грудневий саміт Євросоюзу може закінчитися провалом, якщо глава Євроради Шарль Мішель не зніме з порядку денного питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Рішення про перемовини мають ухвалити одноголосно глави держав і урядів усіх 27 країн Євросоюзу.

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На думку європейських дипломатів, жорстка позиція Орбана щодо України пояснюється його бажанням посилити тиск на ЄС, щоб домогтися виплати Угорщині багатомільярдних субсидій, заблокованих Єврокомісією через проблеми, пов'язані як з верховенством права, так і з корупцією в країні.