 КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2021

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Новини

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів

Офіс президента України вважає відтермінування КС присяги нових суддів "затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює", повідомив речник Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський засмучений відтермінуванням Конституційним судом України (КСУ) приведення до присяги нових суддів, призначених за президентською квотою. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров увечері 30 листопада у Facebook.

"Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - написав він. Речник додав, що Зеленський сподівається на розуміння Верховним Судом "суспільного запиту на судову реформу та її ключового значення для економічного розвитку країни".

Нагадаємо, що 30 листопада КСУ відклав присягу двох суддів, призначених Зеленським 26 листопада - Оксани Грищук і Олександра Петришина - допоки не з’являться вільні посади. В КСУ зазначили, що скличуть засідання для складання присяги після припинення повноважень суддів, призначених протягом 2013-2018 років.

Конституційна криза в Україні

У березні цього року  Зеленський звільнив двох суддів КСУ: Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Цьому передувало рішення КСУ про неконституційність статті Кримінального кодексу щодо відповідальності за декларування недостовірних даних, а також визнання неконституційними повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки декларацій. Це фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні і спричинило конституційну кризу.

У липні Верховний  суд визнав незаконним указ Зеленського про звільнення Тупицького . В Офісі президента оскаржили це рішення у Великій палаті Верховного суду. Однак остаточного рішення у цій справі поки немає.

Суддя під слідством

Нагадаємо, що Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні. Його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо нього.

Тупицький був призначений на посаду судді КСУ у 2013 році за квотою тодішнього президента України Віктора Януковича. У 2019 році він став головою КСУ.

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