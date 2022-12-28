КСУ обере голову, коли матиме повний склад - Головатий

Конституційний суд України (КСУ) обере голову, коли будуть заповнені п'ять вакантних посад і суд матиме 18 суддів. Про це заявив виконуючий обов'язки голови КСУ Сергій Головатий під час пресконференції у середу, 28 грудня, повідомляє "Укрінформ".

"Будемо чекати, коли нові суб'єкти призначення заповнять вакансії суддів. У нас їх аж п'ять, і для обрання голови кожен голос важить. Це об'єктивні причини, у яких ми перебуваємо", - цитує Головатого агенція. За його словами, для обрання голови необхідно мати голоси 10 суддів - більшості конституційного складу КСУ.

Криза у Конституційному суді

Ситуація у та навколо КСУ загострилася у жовтні 2020 року. Тоді КСУ ухвалив рішення про неконституційність статті Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнав неконституційними повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки е-декларацій.

Це фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні й спричинило конституційну кризу. Згодом ці норми антикорупційного законодавства були відновлені парламентом.

У лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ Олександра Тупицького, а згодом, у березні 2021 року, скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Однак вже у липні Верховний суд визнав протиправними такі дії Зеленського. Відтоді остаточного рішення у цій справі поки що немає.

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За цей час судді КСУ двічі не змогли обрати собі нового голову. 15 травня 2022 року закінчився дев'ятирічний термін повноважень Тупицького. Тодішній заступник голови КСУ, а нині виконувач обов'язків голови КСУ видав розпорядження про припинення із ним трудових відносин.

7 грудня у відставку подали троє суддів КСУ - Ірина Завгородня, Сергій Сас та Ігор Сліденко. У КСУ залишаються 13 суддів - для кворуму необхідна присутність 12 суддів, а для ухвалення рішень - 10. Загалом у КСУ має бути 18 суддів.

13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо конкурсного добору кандидатур на посади суддів Конституційного суду.

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