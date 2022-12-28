КСУ обере голову, коли матиме повний склад - Головатий
Роман Губа
2 год. тому
Виконуючий обов'язки голови Конституційного суду Сергій Головатий пояснив, що для виборів голови необхідно заповнити всі вакантні посади суддів.
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Конституційний суд України (КСУ) обере голову, коли будуть заповнені п'ять вакантних посад і суд матиме 18 суддів. Про це заявив виконуючий обов'язки голови КСУ Сергій Головатий під час пресконференції у середу, 28 грудня, повідомляє "Укрінформ".
"Будемо чекати, коли нові суб'єкти призначення заповнять вакансії суддів. У нас їх аж п'ять, і для обрання голови кожен голос важить. Це об'єктивні причини, у яких ми перебуваємо", - цитує Головатого агенція. За його словами, для обрання голови необхідно мати голоси 10 суддів - більшості конституційного складу КСУ.
Криза у Конституційному суді
Ситуація у та навколо КСУ загострилася у жовтні 2020 року. Тоді КСУ ухвалив рішення про неконституційність статті Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнав неконституційними повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки е-декларацій.
Це фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні й спричинило конституційну кризу. Згодом ці норми антикорупційного законодавства були відновлені парламентом.
За цей час судді КСУ двічі не змогли обрати собі нового голову. 15 травня 2022 року закінчився дев'ятирічний термін повноважень Тупицького. Тодішній заступник голови КСУ, а нині виконувач обов'язків голови КСУ видав розпорядження про припинення із ним трудових відносин.
7 грудня у відставку подали троє суддів КСУ - Ірина Завгородня, Сергій Сас та Ігор Сліденко. У КСУ залишаються 13 суддів - для кворуму необхідна присутність 12 суддів, а для ухвалення рішень - 10. Загалом у КСУ має бути 18 суддів.
13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо конкурсного добору кандидатур на посади суддів Конституційного суду.