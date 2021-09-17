КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції

Те, що вирок довічно засудженим особам неможливо переглянути, є неконституційним, постановив Конституційний суд України. За словами української омбудсменки, такі особи наразі позбавлені так званого права на надію.
Конституційний суд України (КСУ) визнав такими, що не відповідають Конституції України, частину першу статті 81 та частину першу статті 82 Кримінальному кодексу України в тому, що вони унеможливлюють їхнє застосування (перегляд вироку) стосовно осіб, засуджених до довічного ув'язнення. Про це у п'ятницю, 17 вересня, повідомив відділ комунікацій КСУ і правового моніторингу.
"З огляду на встановлені Європейським судом з прав людини факти порушення Україною статті 3 Конвенції (про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. - Ред.) на підставі того, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є покаранням без перспективи звільнення, і з урахуванням того, що частина друга статті 28 Конституції України є тотожною статті 3 Конвенції, КС вважає, що встановлене Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без перспективи звільнення є несумісним з вимогами Конституції України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, рішення КСУ ґрунтується на документах міжнародного права і враховує практику органів конституційної юрисдикції європейських країн - Німеччини, Польщі, Румунії, Литви, Угорщини, а також західну наукову доктрину. КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлене зазначеними статтями Кримінального кодексу, відповідно до Конституції України та ухваленого рішення.
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За даними Офісу омбудсмена, Україна лідирує серед країн Європи за кількістю ув'язнених на довічний термін - 1536 людей. На початку вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з главою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер гуманізацію національного законодавства щодо осіб, які відбувають довічне покарання.
За словами Денісової, наразі українське законодавство позбавляє засуджених довічно так званого права на надію - перегляду рішення суду через певний період часу. Омбудсенка переконана, що питання можна вирішити шляхом зміни законодавства.