КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції

Конституційний суд України (КСУ) визнав такими, що не відповідають Конституції України, частину першу статті 81 та частину першу статті 82 Кримінальному кодексу України в тому, що вони унеможливлюють їхнє застосування (перегляд вироку) стосовно осіб, засуджених до довічного ув'язнення. Про це у п'ятницю, 17 вересня, повідомив відділ комунікацій КСУ і правового моніторингу.

"З огляду на встановлені Європейським судом з прав людини факти порушення Україною статті 3 Конвенції (про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. - Ред.) на підставі того, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є покаранням без перспективи звільнення, і з урахуванням того, що частина друга статті 28 Конституції України є тотожною статті 3 Конвенції, КС вважає, що встановлене Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без перспективи звільнення є несумісним з вимогами Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення КСУ ґрунтується на документах міжнародного права і враховує практику органів конституційної юрисдикції європейських країн - Німеччини, Польщі, Румунії, Литви, Угорщини, а також західну наукову доктрину. КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлене зазначеними статтями Кримінального кодексу, відповідно до Конституції України та ухваленого рішення.

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За даними Офісу омбудсмена, Україна лідирує серед країн Європи за кількістю ув'язнених на довічний термін - 1536 людей. На початку вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з главою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер гуманізацію національного законодавства щодо осіб, які відбувають довічне покарання.

За словами Денісової, наразі українське законодавство позбавляє засуджених довічно так званого права на надію - перегляду рішення суду через певний період часу. Омбудсенка переконана, що питання можна вирішити шляхом зміни законодавства.