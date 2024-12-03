КС Грузії відхилив позов Зурабішвілі щодо виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі домагалася скасування результатів парламентських виборів, посилаючись, зокрема, на порушення таємниці голосування. Однак Конституційний суд відхилив її позов.

Конституційний суд (КС) Грузії відмовився прийняти до розгляду по суті позови президентки країни Саломе Зурабішвілі та 30 депутатів-опозиціонерів щодо визнання неконституційними виборів в парламент Грузії, що відбулися 26 жовтня. У тексті постанови, оприлюдненому на сайті КС у вівторок, 3 грудня, зазначено, що рішення відхилити позови остаточне й оскарженню не підлягає.

Зазначається, що рішення Конституційного суду підтримали сім суддів із дев'яти, ще двоє - Георгій Кверенчхіладзе і Теймураз Тугуші - виступили з окремою думкою.

Президентка Грузії Зурабішвілі, а слідом за нею - і група депутатів від опозиційних партій подали 19 листопада позов до Конституційного суду країни, вимагаючи не визнавати результати парламентських виборів. Свою позицію глава держави обґрунтувала тим, що під час виборів було порушено принципи всезагальності та таємниці голосування, а тому, на думку Зурабішвілі, оголошені ЦВК результати виборів слід анулювати.

Зурабішвілі каже про встановлення в Грузії "насильницького режиму"

Зурабішвілі відреагувала й на це рішення КС країни. Вона заявила, що мільярдер Бідзіна Іванішвілі, який є почесним головою "Грузинської мрії", встановив у країні "насильницький режим", узурпувавши владу, повідомляє проєкт "Радіо свобода" "Ехо Кавказу" .

Цим рішенням Конституційний суд Грузії "ухвалив вирок самому собі, країні, а також усім інститутам держави", переконана Зурабішвілі. Тож тепер у країні немає легітимних інститутів, крім президента - ні парламенту, ні уряду, ні Конституційного суду, заявила вона.

Зурабішвілі вважає також, що шанс повернути країну "в конституційні рамки" втрачено. На тлі цього президентка Грузії знову заявила про свою відповідальність довести країну до нових парламентських виборів.

Суперечливі результати виборів

Згідно з офіційними даними ЦВК Грузії, на парламентських виборах 26 жовтня перемогла керівна партія "Грузинська мрія", отримавши 54 відсотки голосів виборців. Водночас президентка країни й опозиція відмовилися визнавати ці результати. На порушення під час виборів - випадки залякування і підкупу виборців, тиску на держслужбовців, багаторазового голосування і вкидання бюлетенів - звертали увагу і міжнародні спостерігачі.

Також розслідувати можливі фальсифікації та ймовірне втручання у виборчий процес у Грузії закликали США та Європейський Союз.

Після того, як 28 листопада грузинська влада оголосила відмову від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року, у країні вже кілька днів тривають масові акції протесту. Поліція жорстко розганяє демонстрантів.