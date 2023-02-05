У закладах освіти Одеси оголошені дводенні канікули (онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 5 лютого (час київський)

++17:45++

Міноброни РФ "попереджає" про провокацію Києва у Краматорську і заявляє про "заплановані там диверсії у лікарні, а також у наркологічному та онкологічному диспансерах". "Мета Києва - звинувавтити Москву в нібито воєнних злочинах".

У поширених міноборони РФ повідомленнях не наведені жодні докази щодо висловленого про можливу провокацію Києва.

Читайте також: Фейк міноборони РФ про удар по Краматорську обурив самих росіян - ISW

++17:35++

Триває пресконференція міністра оборони України Олексія Резнікова. Він переконаний, що Україна отримає від партнерів бойові літаки, і наголосив, що це питання обговорюється. "Сьогодні ми з вами в плані отримання зброї, що було розписано, я це називаю wish list to Santa, отримали все. Залишилися тільки літаки. Можу дати вам оптимізм - літаки теж будуть, питання просто - які", - цитує Резнікова "Інтерфакс-Україна". Міністр наголосив, що "партнери чують українську сторону і обізнані, що Україні потрібна авіаційна платформа". Він зазначив також, що бренд і назва літаків не принципові для України, і це питання буде вирішуватися на експертному рівні з партнерами.

++17:10++

У закладах освіти Одеси через "критичну ситуацію з забезпеченням міста електроенергією" оголошені дводенні канікули 6 та 7 лютого, повідомила міська рада у Telegram. Зазначаэться, що в усіх дитячих садках працюватимуть чергові груп.

++16:40++

Вінниця, населення якої на початок 2022 року держстат оцінював у 369,7 тисячі, із початку повномасштабної агресії Росії проти України прийняла 46 тисяч переселенців та 260 релокованих підприємств різного рівня, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

++16:10++

Берлінська громадська організація CADUS передала партнерській організації у Києві мобільний медичний кабінет, повідомило посольство Німеччини в Україні. "Німці щиро докладають зусиль, щоб допомогти Україні та вірять у її перемогу, - зазначила посолка Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) на зустрічі у Києві з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. - Проведення тренінгів, евакуація людей з прифронтових регіонів, закупівля медичного обладнання та машин швидкої допомоги - це те, що рятує життя і дає віру в те, що ми разом пройдемо через ці складні часи". За словами Фельдгузен, міністерство закордонних справ ФРН підтримує спільні проєкти німецьких та українських неурядових організацій, зокрема надавши CADUS 3,5 мільйона євро.

++16:05++

Унаслідок ранкових ударів, завданих російськими військами по центральній частині Харкова вранці, виникла пожежа, яку оперативно погасили рятувальники. "Виникло кілька осередків загоряння на загальній площі близько 50 кв.м. О 10:00 пожежу було оперативно ліквідовано. За попередніми даними на місці події постраждали 4 особи. На місці події під час ліквідації пожежі працювало 60 осіб особового складу ДСНС та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

++15:30++

"Укренерго" в оперативному порядку веде відновлення всіх енергооб'єктів, постраждалих в Одеській області від атак РФ, сфокусувавшись на одному з них, який дасть змогу поліпшити енергопостачання. Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу. "За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи, і ситуація має суттєво покращитися. Також буде ефект від переведення критичної інфраструктури на генератори", - резюмував керівник системного оператора. Водночас він зазначив, що енергетики працюють 24/7, а на зазначеному об'єкті працює одразу 5 бригад - максимально можлива кількість, яку там можна розмістити.

Читайте також: 40 відсотків мешканців Одеси залишаються без світла - Шмигаль

++15:15++

Україна не виключає нового нападу РФ у лютому - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Під час пресконференції він зазначив, що обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.

Резніков також запевнив, що Україна не використовуватиме обіцяну США зброю більшої дальності для ударів по території Росії, а лише по окупованій українській території, цитує міністра Reuters.

++15:10++

Станом на ранок 5 лютого через похолодання поступово зростає споживання електроенергії, в областях, окрім Київської та Одеської, обмеження діятимуть з 16:00 до 20:00, повідомляє "Укренерго". Очікується, що більш стрімке зростання споживання електроенергії відбудеться у понеділок, із початком робочого тижня.

++14:50++

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів в інтерв'ю ізраїльським ЗМІ, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з ним минулого року в Кремлі пообіцяв не вбивати президента України Володимира Зеленського. За словами Беннета, та розмова відбувалася в березні 2022 року. "Я знав, що Зеленському загрожувала небезпека, що він перебував у бункері, місце розташування якого було невідоме", - розповів колишній очільник ізраїльського уряду. За його словами, під час кількагодинної розмови з Путіним Беннет запитав президента РФ, чи той має намір убити Зеленського, на що отримав негативну відповідь. Тоді ізраїльський політик попрохав Путіна пообіцяти це, що той і зробив. Бенет розповів, що переказав ці слова Зеленському телефоном, щойно покинув Кремль.

++14:20++

В Одесі ще до 40 відсотків споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. За словами Шмигаля, фактично 90 відсотків котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія. Паралельно до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. За словами Шмигаля, понад 25 таких генераторів уже надійшло до Одеси, ще близько 50 в дорозі.

Українських військових вже відрядили на навчання з SAMP/T-Mamba

++13:43++

Командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про відрядження підрозділів зенітних ракетних військ на навчання з системами ППО/ПРО SAMP/T-Mamba. Про це він написав у Telegram.Олещук також висловив подяку урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba для захисту України. Водночас він не навів подробиць про те, куди саме відряджені на навчання українські військові.

++12:59++

Росія поступово відрізає Бахмут від шляхів постачання ЗСУ - британська розвідка

Російські окупаційні сили дедалі більше звужують можливості постачання частинам ЗСУ, що обороняють місто Бахмут на Донеччині. Такий висновок містить актуальний аналітичний огляд британської військової розвідки, оприлюднений на Twitter-сторінці міноборони Великобританії. В огляді зокрема вказується на те, що впродовж останнього тижня російські сили досягли низки незначних успіхів у спробі оточити Бахмут. Як наслідок, нині дві головні для міста й українських захисників дороги - M03 і H32, - ймовірно, опинилися під загрозою прямого вогню з боку сил РФ. Крім того, в британській розвідці нагадали й те, що раніше цього тижня воєнізовані формування ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили другорядний шляхопровід, що сполучає Бахмут з містом Сіверськ. "Хоча для українських військ залишаються доступними численні альтернативні шляхи постачання сільською місцевістю, Бахмут стає дедалі ізольованішим", - застерегли автори щоденного огляду британської військової розвідки.

++11:47++

За попередніми даними, російські війська обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, повідомляє Харківська обласна прокуратура на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Після ракетного обстрілу Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб

++10:53 ++

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу російських військ у Харкові збільшилася до чотирьох осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++09:57++

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці в неділю, за попередніми даними, постраждали щонайменше три людини. "Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці", - написав він у Telegram. Дані про постраждалих уточнюються.

Дві ракети вдарили по центру Харкова

Харків, 5 лютого Фото: Andrii Marienko/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

++09:07++

Харківський міський голова Ігор Терехов також повідомив про атаку на Харків вранці у неділю. "Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300", - написав він у Telegram. За попередніми даними, інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

++08:45++

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Харкова вранці в неділю, 5 лютого. "Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", написав Синєгубов у Telegram.

Шольц: "Путін мені не погрожував"

++08: 30++

Олаф Шольц Фото: LUIS ROBAYO/AFP

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) розповів, що російський президент Путін під час розмов з ним не висловлював погроз. "Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині", сказав Шольц в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag". За його словами, під час цих розмов ішлося про різні позиції щодо війни в Україні. У відповідь на запитання про те, чи є домовленості з президентом України Володимиром Зеленським, що поставлена Заходом зброя використовуватиметься лише на українській території, Шольц відповів, що " стосовно цього є консенсус".

++08:15++

Російські війська протягом минулої доби 60 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, застосовуючи для цього артилерію, РСЗВ, міномети, танки, БМП та ПТРК, повідомила пресслужба Херсонської ОВА. У повідомленні зазначається, що Херсон окупанти атакували 6 разів, снаряди пошкодили житлові будинки в місті. "За минулу добу в Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 1 житель області отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

++08:00++

У Росії наразі недостатньо ресурсів для проведення атаки на Запоріжжя. Водночас російські війська намагаються здійснювати новий масштабний наступ на Сході України в районі Луганської області та Бахмута. Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW). "ISW продовжує спостерігати за перекиданням Росією військової техніки та елітних підрозділів і підготовкою матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на заході Луганської області - Бахмуті", - зазначається у повідомленні.

Генштаб: У Горлівці медзаклади переповнені окупантами

07:33++

Через брак місць у лікарнях в окупованій Горлівці російські окупанти облаштовують польові шпиталі. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. "У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також повідомляється що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - йдеться в зведенні.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив про "випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями". За цими даними, станом на 3 лютого з Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.

Загалом упродовж минулої доби війська російських окупантів намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

На інших напрямках російські агресори й надалі проводять оборону раніше захоплених рубежів, обстрілюючи позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Зокрема протягом доби російські війська вчинили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона, порахували в штабі. Обстрілів зазнали населені пункти й райони Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запорізької області.

Також зазначається, що українська авіація протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів, йдеться в зведенні.