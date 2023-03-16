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Фото: Olena Perepadya
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Директор НАБУ: Компромісів щодо незалежності бюро не буде

Віолетта Чайковська
15 хв. тому

Новий директор НАБУ Семен Кривонос запевнив послів Великої сімки та Євросоюзу, що не допустить компромісів щодо незалежності розслідувань детективів бюро.

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Новопризначений директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос запевнив послів Великої сімки (G7) та Європейського Союзу в тому, що не допустить жодних компромісів щодо незалежності розслідувань. Про це у четвер, 16 березня, повідомляє пресслужба НАБУ.

На необхідності забезпечення незалежності антикорупційних інституцій саме зараз наголосив на зустрічі з Кривоносом посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. У свою чергу заступник голови місії в посольстві США Кріс Сміт додав: "Є дві війни: з Росією та корупцією, і ми однаково підтримуємо Україну в обох".

Кривонос у відповідь запевнив, що забезпечуватиме незалежність розслідувань детективів, аби результати НАБУ були високо оцінені міжнародними партнерами та українським суспільством. "Незалежно від посади та політичної приналежності, якщо людина причетна до скоєння корупційного злочину, справа стосовно її дій буде належно розслідувана і за наявності об’єктивних та достатніх підстав - скерована до суду. Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора", - заявив він.

Директор НАБУ розповів послам про низку викликів, з якими необхідно впоратися: недостатню кількість оперативно-технічного персоналу та детективів, проблеми з експертизами в кримінальних провадженнях, удосконалення процесу кризових комунікацій. "Для підвищення ефективності розслідувань необхідно вже збільшити штат на 300 співробітників, створити експертну установу при НАБУ, створити належну матеріально-технічну базу. У реалізації цих ініціатив розраховую на підтримку партнерів", - сказав він.

Кривоноса призначили директором НАБУ 6 березня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив тоді, що з цим призначенням Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени ЄС

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