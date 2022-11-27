РФ ударила по інфраструктурному об'єкту Кривогу Рогу

277-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 27 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 27 листопада (час київський).

++09:53++

В Україні розгорнули майже тисячу "пунктів незламності"

В Україні розгорнули вже 979 так званих "пунктів незламності". Від початку їхнього функціонування 18 листопада ними скористались понад 67 тисяч людей, повідомили в міністерстві внутрішніх справ. Найбільше людей, понад 57 тисяч, приходили до мобільних пунктів на базі наметів.

Адреси цих пунктів оприлюднені на сайті nezlamnist.gov.ua . Влада закликає мешканців записати їх на випадок аварійного відключення зв'язку чи електроенергії. У таких пунктах можна погрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю, з'їсти печива та скористатися інтернетом.

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++09:25++

Кривий Ріг: дві російські ракети вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури

У Кривому Розі дві російські ракети вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляє про серйозні руйнування. Деталі з'ясовуються.

++09:14++

Угорщина готується замінити посла в Україні

Угорщина готується замінити посла в Україні Іштвана Ійдярто. Його наступником може стати Антал Гайзер, повідомив провідний угорський тижневик HVG. Він закінчив у 1986 році Московський державний інститут міжнародних відносин (відомий як МГИМО. - Ред.), який за радянських часів неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Комітетом державної безпеки (КДБ). Раніше дипломат працював послом Угорщини у Словаччині, Албанії та Казахстані.

Фото: picture-alliance/ZB/J. Kalaene

Видання зауважує, що заміна посла в Україні є очікуваною, оскільки Ійдярто обіймає свою посаду з осені 2018 року. Дипломат закарпатського походження працював у 2010-2014 роках угорським послом у Росії. В Україні міністерство закордонних справ декілька разів вручало йому ноти протесту.

++08:56++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) сумнівається в перемозі Росії в її війні проти України. "Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її", - цитує його слова на партійній конференції 26 листопада німецьке видання Spiegel.

Шольц також укотре запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно": в гуманітарній сфері, фінансово та поставками зброї.

++08:30++

Росія зараз атакує ракетами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул закликає мешканців перебувати в укриттях.

++08:17++

Вночі Росія знову нанесла ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет, імовірно С300, на території одного з аграрних підприємств виникла пожежа. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:55++

Російських пропагандистів спіймали на фейковому відео про українців на ЧС у Катарі

В інтернеті з'явилося фейкове відео про нібито затриманих на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі українців за поширення нацистської символіки. Творці відеоролика спробували видати його за продукцію арабського телеканалу Al Jazeera, з'ясувала команда DW Faktencheck. Сам телеканал підтвердив, що не має до ролика ніякого відношення: воно сфальсифіковане.

Кадр з фейкового відео про нацистське вітання поруч з талісманом Чемпіонату світу з футболу

Відео опубліковане, зокрема, в Telegram-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Там його проглянули близько 400 тисяч разів. Також росіяни поширюють його у соціальних мережах. У ньому стверджується, що в Катарі затримали трьох п'яних українських уболівальників, які розповсюджували нацистську символіку, намалювали на плакаті з талісманом Чемпіонату світу гітлерівські вуса й написали нацистське привітання. Крім того, вони нібито розмалювали ще десять плакатів неподалік від стадіону "Ель-Байт" у Досі та були взяті під варту.

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++07:30++

Генштаб ЗСУ: РФ готується до чергової хвилі прихованої мобілізації з 10 грудня

За 26 листопада Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дніпро та здійснила 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільних об'єктах, зокрема, міста Херсон. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). "Українські ракетники та артилеристи за минулу добу вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника", - йдеться в ньому.

За добу ЗСУ відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське, Спірне - Донецької. За даними генштабу, РФ продовжує перегрупування військ для посилення підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російська армія продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ обороняються. "За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - пише генштаб.

++07:14++

ISW: Темп військових операцій в Україні зросте наступними тижнями

Темп військових операцій в Україні зросте наступними тижнями, прогнозують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони пояснюють це зниженням температури повітря та замерзанням ґрунту.

Як зазначають експерти, останніми днями темп сповільнився, адже операції ускладнені зливами і, відповідно, болотами. Водночас у ISW поки не впевнені, чи готується якась зі сторін до відновлення великих наступальних чи контрнаступальних операцій після похолодання.