Георгієву обрали на другий термін головування у МВФ

Виконавча рада МВФ консенсусним рішенням обрала на другий термін чинну директорку-розпорядницю організації Крісталіну Георгієву. Вона була єдиною кандидаткою на посаду.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю, 12 квітня, схвалила призначення на другий термін директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, повідомила пресслужба МВФ. Рішення було консенсусним, Георгієва була єдиною претенденткою на посаду.

"Ухвалюючи це рішення, правління високо оцінило сильне та гнучке керівництво пані Георгієвої під час її перебування на посаді, де вона подолала низку серйозних глобальних потрясінь", - наводиться у пресрелізі заява координаторів виконавчої ради МВФ.

Другий термін директорки МВФ відраховуватиметься з 1 жовтня 2024 року і триватиме п'ять років.

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Крісталіна Георгієва - громадянка Болгарії, на посаді директорки-розпорядниці МВФ вона перебуває з 2019 року. До цього вона була головною виконавчою директоркою Світового банку, а також працювала у Єврокомісії комісаркою з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, а також віцепрезиденткою з питань бюджету та людських ресурсів.

Георгієва є докторкою економічних наук та магістеркою політекономії та соціології.

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