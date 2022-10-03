Кремль не зміг назвати кордони анексованих територій України

222-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 3 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 3 жовтня (час київський).

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у День німецької єдності, що відзначається 3 жовтня, закликав захищати зокрема і єдність України. "Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість", - сказав Шольц у відеозверненні з нагоди Дня німецької єдності, оприлюдненому у понеділок. Глава німецького уряду наголосив, що ФРН надає підтримку Києву вже тривалий час і дала зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "насильством не можна зрушити кордони". Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

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Чехія розширила попередження для власних громадян, які перебувають на території Росії, закликавши їх покинути цю країну. Уряд Чехії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого вже закликав чехів покинути Росію, нагадує агенція Reuters. Нинішнє попередження, яке МЗС Чехії опублікувало у понеділок, пов'язано з оголошеною Росією мобілізацією. За словами речниці відомства, насамперед ризикам наражаються громадяни Чехії, які мають також й російські паспорти, тому їм наполегливо рекомендують покинути територію РФ.

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Ексглава ЦРУ описав можливу реакцію НАТО на ядерний удар РФ

Погрози президента Росії Володимира Путіна використати ядерну зброю в Україні варто сприймати серйозно, заявив колишній директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) генерал Девід Петреус і припустив, якою може бути реакція США та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Девід Петреус Фото: DW

"Просто щоби дати вам гіпотетичне уявлення: ми відповіли б, очоливши колективні зусилля НАТО, які знищили б усі звичайні російські сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, і кожен корабель у Чорному морі", - сказав Петреус телеканалу ABC, але додав, що, на його думку, США і НАТО уникатимуть ядерної ескалації.

Генерал вважає, що навіть використання Путіним ядерної зброї в Україні не змінить ситуації: "Він програє, і реальність, з якою він стикається, на мій погляд, незворотна. Поразки на полі бою продовжуватимуться".

Читайте докладніше: Ексглава ЦРУ описав можливу відповідь НАТО на ядерний удар РФ

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Чехія стала першою країною, де звичайні громадяни купили для української армії танк, повідомив у понеділок заступник міністра закордонних справ України, експосол країни у Чехії Євген Перебийніс. До збору коштів на модернізований танк T-72 Avanger долучилося понад 11 тисяч чехів, які в рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали необхідну на купівлю танка суму у понад 1,3 мільйона доларів, додав український чиновник.

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Російська Держдума у понеділок, 3 жовтня, схвалила анексію півдня та сходу України. Так звану ратифікацію "договорів" про включення до складу РФ невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей України 4 жовтня ще має схвалити верхня палата російського парламенту - Рада Федерації. Окупанти декларують, що з моменту анексії на цих українських територіях починає діяти російське законодавство, але до 1 січня 2026 року має тривати так званий перехідний період, упродовж якого має відбутися остаточна інтеграція окупованих територій у російську економічну, фінансову, правову системи. Кордони анексованих територій визначаються межами "на день їхнього утворення та день прийняття до РФ", йдеться у російських документах.

Прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков при цьому заявив у понеділок, що квазідержавні утворення "ДНР" і "ЛНР" анексуються до складу РФ у "кордонах" 2014 року, а щодо Херсонської та Запорізької областей питання про кордони нібито вирішуватиметься під час подальшого обговорення з місцевим населенням. На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях", цитує "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Коментар: Путін принизив Донбас, Херсон та Запоріжжя

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У "Дії" запустили військові облігації

Міністерство цифрової трансформації України запустило військові облігації в "Дії".

Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/picture alliance

"Це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану. Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в Дії, підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу", - пояснив міністр Михайло Федоров.

Облігації мають назви окупованих територій: Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Мелітополь, Маріуполь і Горлівка. Вартість однієї - від 900 гривень. Строк вкладення - до 1,5 року. Дохідність - до 16 відсотків річних.

Читайте докладніше: Українські військові облігації почали продавати через "Дію"

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Київська міська державна адміністрація закликає киян знову носити маски в публічних місцях через зростання рівня захворюваності на COVID-19. Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом, рекомендував одягати маски в громадському транспорті, навчальних закладах та "місцях обслуговування відвідувачів".

За тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстрували 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 242 людини, 22 - померли.

У департаменті охорони здоров'я КМДА також нагадують киянам про необхідність вакцинації, яка проводиться у центрах первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичних центрах, а також у торговельних центрах Gulliver, River Mall, "Україна".

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Литва оголосила про видворення тимчасового повіреного в справах Росії. "Його дії та заяви несумісні зі статусом дипломата", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ. Він має покинути країну протягом п'яти днів.

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Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Богдана Львова російського громадянства. Судді Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду розглядають питання дострокового звільнення судді Львова.

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Соціологи зафіксували найвищу в історії України підтримку вступу до НАТО

Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

86 відсотків українців підтримали би вступ до Європейського Союзу в разі проведення референдуму, свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг". При цьому підтримка членства України в ЄС одностайна серед представників усіх регіонів і вікових груп.

Підтримка вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО) - найвища за історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали би 83 відсотки. З червня цей показник зріс на сім відсотків.

Читайте детальніше: Соціологи зафіксували найвищу в історії України підтримку вступу до НАТО

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Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочинає "перше в історії української дипломатії турне країнами Африки", яке триватиме до 12 жовтня. Як повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства, першим міністр відвідає Сенегал.

"Ключовою темою переговорів стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій. Іншими пріоритетами переговорів будуть зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni", - йдеться у пресрелізі. Також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участю українських та африканських компаній.

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З листопада мешканці щойно деокупованих територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 гривень, повідомляється на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зараз на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини триває пілотний проєкт: громадяни, які фактично мешкали там на момент деокупації, отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 гривень.

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Міжнародне енергетичне агентство рекомендує країнам Європейського Союзу скоротити споживання газу на 9-13 відсотків, порівняно з середнім показником за останні п'ять років, щоби зберегти запаси газу на належному рівні до кінця опалювального сезону.

Фото: MiS/imago images

В агентстві вважають, що наповненість у газових сховищах має залишатися вище 33 відсотків для безпечного проходження зими.

Значна частина скорочення споживання має бути досягнута завдяки діям споживачів, наприклад, зниженню температури термостатів на один градус і регулюванню температури котлів, а також економії в промисловому і комунальному секторах.

Читайте детальніше: ЄС рекомендують скоротити споживання газу щонайменше на дев'ять відсотків

++10.39++

Російська армія обстріляла гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, під завалами знаходиться щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також вранці солдати РФ завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у підприємство. Жертв немає.

За минулу добу в області через обстріли з боку росіян загинув один цивільний, ще восьмеро мирних людей отримали поранення.

++10.10++

Вранці російська армія обстріляла акваторію Очакова, а вночі вибухи лунали біля села Широке. Постраждалих немає, повідомляє у ранковому зведенні щодо ситуації на Миколаївщині голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.48++

Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно провести мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем", - пишуть аналітики. Зокрема російські прокремлівські ЗМІ, військові блогери та гості ефірів скаржаться на відсутність прозорих даних щодо перебігу війни, якість військового командування, низьку якість російських резервів.

До критики військового командування доєдналися навіть глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров і засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. "Ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування", - зауважують в ISW. Представники інституту вважають, що заява Кадирова та Пригожина публічно підірвала лідерство президента РФ Володимира Путіна, хоча, можливо, і ненавмисно. На думку експертів, у подальшому президенту Росії доведеться ухвалювати рішення стосовно висвітлення перебігу війни і, можливо, обмежувати свободу висловлювань та критики для військових блогерів і інших осіб.

Читайте також: В ISW пов'язали вихід РФ із Лимана з зацікавленістю Путіна в Півдні України

++09.19++

Вранці російські солдати нанесли ракетний удар по Дніпровському району. "На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Вночі армія РФ обстрілювала з реактивних систем залпового вогню "Град" і з важкої артилерії Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Мирівській громаді майже тисяча родин залишилися без світла.

++08.51++

Половину мобілізованих в Хабаровському краї Росії повернули додому, а військового комісара регіону Юрія Лайка відсторонили від посади. "За 10 днів у нас повістки отримали декілька тисяч наших земляків. З них близько половини ми повернули додому , як таких, що не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом", - повідомив місцевий губернатор Михайло Дегтярьов під час наради, запис якої він оприлюднив у себе в Telegram. Водночас він заявив, що це не вплине на план мобілізації, визначений президентом РФ Володимиром Путіним.

++08.22++

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя госпіталізована одна людина. Руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, всього вранці російська армія випустила близько десяти ракет С300 по Запоріжжю та двох селах Запорізького району.

++07.50++

Від російських обстрілів минулої доби постраждали більше 35 населених пунктів в Україні, зокрема, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв. Російські підрозділи завдали 11 ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, також вели вогонь з танків та артилерії різних типів, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Українська авіація вразила російський пункт управління, п'ять місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітний ракетний комплекс. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 і вісім дронів. Ракетні війська та артилерія вразили два командних пункти, 14 районів зосередження сил і техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих російських об'єктів.

++07.29++

Вночі російська армія здійснила ракетний обстріл Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Руйнувань зазнала інфраструктура міста, є постраждалі, додав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.