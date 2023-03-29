Краса весни в Німеччині
Пишний цвіт, спів пташок та перші теплі промені сонця - весна пришла до Німеччини. DW представляє добірку весняних фото з різних куточків країни.
Потсдам, Бранденбург
Час, коли цвітуть вишні, у всьому світі ознаменовує початок теплішої пори року. Так само і тут, у Новому саду насолод перед церквою святого Миколая вишневе дерево демонструє свою красу. Наша порада: прогулятися містом, завершивши прогулянку в парку Сан-Сусі.
Гоен'єзар, Бранденбург
Низьке весняне сонце осяює зелені поля та квітучі дерева. Як тут, у невеличкому Гоен'єзарі поблизу німецько-польського кордону. Тож варто лише виїхати на природу, і весна зустріне вас зі всіх боків.
Кведлінбург, Саксонія-Ангальт
Контраст між свіжим пишним цвітом дерев та середньовічним спадком можна спостерігати навесні у Кведлінбурзі. Місто з понад 1000-річною історією завдяки своїм фахверковим будинкам та колегіальній церкві (на фото) з 1994 року належить до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Верліцер-парк, Саксонія-Ангальт
Так само до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належить царство садів Дессау-Верліц. Величезний ландшафтний парк було закладено у другій половині XVIII століття. З платформи вежі церкви Святого Петра (на фото) заввишки 66 метрів відкривається чудовий вид на парк та довколишні ландшафти, які навесні особливо прекрасні.
Дрезден
Весною чи в інші пори року - цей краєвид століттями захоплював художників. Вид на Ельбу та Старе місто Дрездена із Фрауенкірхе, собором та Дрезденським замком (зліва направо) прикрашений цвітом терену. Гайда до Дрездена!
Франкфурт-на-Майні
Перенесімося з Ельби на Майн. Місцевість навколо банківської метрополії Франкфурта так само не шкодує навесні фарб. Пагорби височини Таунус неподалік, тож з них можна дивитися на пишний весняний цвіт, який оздоблює контури ділового міста.
Штарнберзьке озеро, Баварія
На півдні Німеччини зазвичай трохи тепліше, приміром, коли дме теплий південний вітер. Теплий вітер з Альп на мить дає відчути наближення літа, як тут на Штарнберзькому озері неподалік від Мюнхена.
Оберстдорф, Баварія
В Альпах чітко видно зміну зимового сезону на літній. Коли в долині поблизу Оберстдорфа уже квітнуть білоцвітники, на верхівках гір у передальпійському регіоні Алльгой лежить іще вдосталь снігу. Ідеальна пора як для лижників, так і для піших походів.
Боденське озеро
Південний захід Німеччини традиційно є одним із найтепліших регіонів країни. На Боденському озері часто можна побачити перших провісників весни, як ось тут в Уберлінгу. Неподалік від Альп клімат так само багато в чому перебуває під впливом південного вітру. Регіон Боденського озера особливо навесні та влітку - популярна ціль туристів.
Ганновер
Столиця Нижньої Саксонії завдяки своїм міським садам вважається одним із найзеленіших міст Німеччини. Хоча зелений колір, схоже, трохи сховався. Навесні у Герренгаузенських садах (на фото) можна побачити море пролісків.