Південний захід Німеччини традиційно є одним із найтепліших регіонів країни. На Боденському озері часто можна побачити перших провісників весни, як ось тут в Уберлінгу. Неподалік від Альп клімат так само багато в чому перебуває під впливом південного вітру. Регіон Боденського озера особливо навесні та влітку - популярна ціль туристів.