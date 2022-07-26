Країни ЄС узгодили пом'якшений план щодо економії газу

Держави-члени Європейського Союзу погодили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, повідомляє вранці у вівторок, 26 липня, dpa з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агенції, план передбачає добровільне зменшення споживання природного газу державами-членами на 15 відсотків з серпня цього року до квітня 2023 року, як і рекомендувала Європейська комісія.

Водночас країни погодили пом'якшену версію плану порівняно з запропонованою Єврокомісією. Так, оновлення містять винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії. Крім того, обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі заповнених газосховищ, дефіциту електроенергії та промислового використання газу як сировини. Також від обов'язкового заощадження газу можуть звільнити такі галузі, як металургія та хімічна промисловість, пише агентство Reuters.

Затвердити погоджену версію плану мають сьогодні на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. Імовірно для її схвалення вистачить голосів, адже до плану додали винятки та пом'якшили правила. Водночас співрозмовники Reuters побоюються, що через послаблення умов країни ризикують зіткнутися з дефіцитом палива взимку.

РФ знову скорочує постачання газу в Європу

14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40 відсотків нібито через нестачу турбіни, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча турбіну "Газпрому" таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності. 25 липня "Газпром" анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу "Північним потоком" скоротиться вдвічі з 27 липня - до 20 відсотків від потужності газогону.

В Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації там розробили план добровільного скорочення споживання газу на 15 відсотків, який передбачає можливість запровадження обов'язку щодо заощаджень в разі надзвичайної ситуації. Це викликало опір серед низки держав Євросоюзу, зокрема Іспанії, яка не залежить від російського газу. Тоді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала до солідарності серед держав-членів, зазначивши, що наслідки газової кризи відчують всі.

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