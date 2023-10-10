Країни Заходу допоможуть Ізраїлю захиститися від атак

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії заявили, що разом допоможуть Ізраїлю захиститися на тлі нападу ХАМАСу. При цьому глави західних країн підтримали "законні сподівання палестинського народу".

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії заявили, що разом допоможуть Ізраїлю захистити себе на тлі нападу палестинського радикального руху ХАМАС. Президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та прем'єр Великобританії Ріші Сунак також підкреслили в опублікованій увечері в понеділок, 9 жовтня, спільній заяві: "Зараз не той момент, коли якесь антиізраїльське угруповання може використовувати ці атаки для отримання переваги".

"Найближчими днями ми зберігатимемо єдність і координацію дій, залишатимемося разом як союзники та друзі Ізраїлю, щоб забезпечити Ізраїлю можливість захистити себе і, зрештою - щоб створити умови для мирного та інтегрованого близькосхідного регіону", - йдеться у спільній заяві лідерів п'яти країн Заходу.

Водночас вони наголосили, що визнають "законні сподівання палестинського народу" та підтримують справедливість і свободу як для ізраїльтян, так і для палестинців. "Але не помиляйтеся: ХАМАС не представляє цих устремлінь і не пропонує палестинському народові нічого, окрім ще більшого терору та кровопролиття", - наголошується в документі.

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Німеччина та її союзники солідарні з Ізраїлем

Раніше того ж дня Німеччина і Франція висловили солідарність з Ізраїлем, який зазнав масових атак руху ХАМАС. "Терор не переможе. Ненависть не переможе. Насильство не прийде до тріумфу, - заявив Олаф Шольц, назвавши напад "жахливим" і "варварським". - Ми твердо і непохитно стоїмо на боці Ізраїлю". У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що боротьба з тероризмом є "нашою спільною справою".

Президент США Джо Байден 9 жовтня також заявив про беззастережну підтримку Ізраїлю і наголосив, що країна має право себе захищати. За даними CNN, Білий дім обговорив з лідерами Палати представників Конгресу США посилення військової підтримки Ізраїлю за рахунок постачання артилерійських снарядів та ракет для системи ППО "Залізний купол", а також додаткового фінансування. Газета The Washington Post пише, що влада Ізраїлю також попросила у США поповнити запаси бомб малого діаметра і кулеметних патронів, і розширити співпрацю у сфері обміну розвідданими.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

ХАМАС 7 жовтня оголосив про "воєнну операцію" проти Ізраїлю і розпочав масовану ракетну атаку. До прикордонних районів країни вторглися бойовики, які захопили понад сто заручників. Армія Ізраїлю відповіла авіаударами по цілях у Газі. В Ізраїлі загинули понад 900 людей, палестинська влада повідомляла про понад 400 жертв, кількість поранених з обох боків перевищила 5 тисяч. На операцію "Залізні мечі", оголошену у відповідь на напад ХАМАСу, до Армії оборони Ізраїлю мобілізовано вже 300 тисяч резервістів.

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Крім того, 8 жовтня північні райони Ізраїлю обстріляли з території Лівану місцевим радикальним рухом "Хезболла". Ізраїльська армія у відповідь завдала ударів з артилерії. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав готувати евакуацію мешканців населених пунктів, які розташовані біля кордону з Ліваном.

Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні 8 жовтня не змогла одноголосно засудити агресію руху ХАМАС проти Ізраїлю.