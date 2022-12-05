Країни ОПЕК+ зберігають курс щодо обмеження нафтовидобутку

Міністри країн ОПЕК+ залишили без змін встановлений у жовтні рівень видобутку нафти на тлі набуття чинності стелі цін на російську сировину.

Держави-учасниці Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) разом із партнерами домовилися не змінювати узгоджених ними на початку жовтня заходів скорочення нафтовидобутку. Про рішення, ухвалене на відеоконференції міністрів країн-членів ОПЕК+, що відбулася в неділю, 4 грудня, повідомляється в підсумковому комюніке заходу .

Згідно з текстом заяви, такі провідні країни-експортери нафти, як Саудівська Аравія, РФ, ОАЕ та Ірак, підтвердили прихильність курсу на скорочення видобутку нафти - з листопада 23 країни-члени ОПЕК+ знизили рівень видобутку нафти на два мільйони барелів на добу.

Обмеження планують зберегти щонайменше до кінця 2023 року. У комюніке ОПЕК+ зазначено, що наступна нарада міністрів країн-учасниць організації відбудеться 4 червня, але міністерський моніторинговий комітет може "в будь-який час" скликати представників держав, щоб "реагувати на зміни ринку, якщо це необхідно".

Обмеження ОПЕК+ на тлі стелі цін на нафту з РФ

Конференція міністрів країн ОПЕК+ була запланована ще в жовтні - за підсумками зборів, на яких організація вирішила запровадити квоти на видобуток нафти. Однак захід відбувся на тлі запровадження стелі цін на російську нафту, що перевозиться морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. Ці обмеження стали реакцією Заходу на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, хоч український президент Володимир Зеленський розкритикував стелю цін на російську нафту як недостатньо низьку.

Сам обмежувальний захід G7 набуває чинності з 5 грудня і має обмежити прибутки Росії від експорту нафти. Водночас Кремль пригрозив припинити постачання нафти в країни, які підтримають введення цінової стелі.

Квоти ОПЕК+ викликали невдоволення США

Президент США Джо Байден називав ухвалене в жовтні рішення ОПЕК+ про зниження видобутку нафти "розчаруванням". За даними ЗМІ, для американського лідера стало неприємним схвалення обмежень з боку Саудівської Аравії, яка є одним із головних експортерів нафти у світі й водночас вважається традиційним союзником США.

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11 жовтня Білий дім оголосив, що Байден домагається перегляду відносин із близькосхідним партнером. А сам президент в ефірі CNN зазначив, що не буде озвучувати, які кроки він має намір зробити, але пообіцяв, що "наслідки будуть".

Натомість в ОПЕК+ запевняють, що рішення обмежити видобуток палива "продиктовано виключно ринковими міркуваннями". На думку експертів, ці скорочення мають збільшити ціни на нафту на світових ринках. Водночас виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол раніше розкритикував позицію картелю, зазначивши, що така політика посилює інфляцію й особливо негативно впливає на економіку країн, що розвиваються.