Країни G7 закликали РФ прояснити обставини смерті Навального

Країни Великої сімки закликали РФ прояснити обставини, за яких у колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Причина його смерті досі офіційно не оголошена, родичам тіло Навального не видають.

Країни-члени "Групи семи" (G7) закликали Росію "повністю прояснити" обставини смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії, де він відбував покарання. У заяві міністрів закордонних справ G7 у суботу, 17 лютого, йдеться, що вони "висловили своє обурення смертю під час ув'язнення Олексія Навального, несправедливо засудженого за законну політичну діяльність і його боротьбу з корупцією".

Крім того, представники країн G7 закликали Москву "припинити неприйнятне переслідування політичного інакомислення, а також систематичне придушення свободи вираження поглядів та невиправдане обмеження громадянських прав".

Генсек НАТО засудив позицію Пекіна щодо Навального

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував позицію очільника МЗС Китаю, який назвав смерть Навального "внутрішньою справою Росії".

"Це не внутрішня справа Росії, тому що всі ми знаємо, що це наслідок авторитарного режиму в Москві, - заявив генсек Північноатлантичного альянсу журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки. - Навальний був несправедливо заарештований російським режимом, жорстоко отруєний і, по суті, засуджений до страти, тому що він мав мужність виступити проти (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна".

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Смерть Олексія Навального у колонії

Поліція затримує учасницю акції пам'яті Навального у Москві Фото: REUTERS

16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила, що Навальний помер у виправній колонії №3 "Полярний вовк" у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, куди він був етапований під час відбування багаторічного терміну ув'язнення. Наступного дня соратники опозиціонера підтвердили інформацію про його загибель. Влада відмовляється видати родичам Навального його тіло. Матері політика, яка приїхала до Салехарда, досі невідоме його місцезнаходження. Також досі офіційно не названа причина смерті російського опозиціонера.

Звістка про смерть Навального викликала шок та обурення прихильників свободи та демократії у багатьох країнах світу. Вони переконані, що відповідальна за його смерть російська влада.

Під час акцій у пам'ять про Навального, які відбуваються в десятках російських міст, було затримано більше 400 людей, свідчать дані російського правозахисного проєкту "ОВД-Инфо".