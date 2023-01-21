Представники коаліції країн Заходу домовились переглянути в березні рівень "стелі цін" на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після запровадження обмежень. Новини дня.

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Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії

Представники коаліції країн Заходу домовилися переглянути в березні рівень граничної ціни на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після запровадження обмежень. Про це повідомили в міністерстві фінансів США.

У грудні 2022 року країни Великої сімки (G7), Європейський Союз та Австралія погодили запровадження "стелі цін" на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого коаліція планує встановити дві "стелі цін": одну - для продуктів, які зазвичай торгуються з премією щодо сирої нафти, таких як дизельне паливо або бензин, а іншу - для продуктів, які торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.

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