Країни Євросоюзу не погодили новий пакет санкцій проти РФ

Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ усе ще перебуває у стадії узгодження, а консесусу, ймовірно, вдасться досягти згодом у понеділок або у вівторок, заявив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС. "Я гадав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив він, додавши, що, можливо, цього вдасться досягти у вівторок.

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За його словами, глави МЗС країн ЄС мають різні думки щодо нових санкцій, і необхідно домогтися ще згоди з низки питань. Він додав, що це не буде простим завданням. Раніше стало відомо, що в понеділок Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить у Брюсселі збройне вторгнення РФ в Україну і розвиток подій в Ірані, а також застосує нові обмежувальні заходи стосовно Москви та Тегерана.

Дев'ятий пакет санкції

Минулого тижня Єврокомісія (ЄК) запропонувала запровадити черговий пакет санкцій проти Росії, спрямований на ще 200 юридичних та фізичних осіб. Заходи містять також обмеження, зокрема, щодо поставок країні безпілотників.

За словами очільниці ЄК Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка анонсувала новий пакет, санкції мають торкнутись військовослужбовців російських збройних сил, компаній в оборонному секторі, членів Держдуми та Ради Федерації, міністрів, губернаторів, політичних партій. Окрім того, ЄС хоче запровадити заборону на операції з трьома російськими банками, зокрема з "Всероссийским банком развития регионов", а також на мовлення чотирьох російських пропагандистських 3MI.

Також ЄС заборонить прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-якої третьої країни, наприклад Ірану, яка могла б постачати безпілотники до РФ, додала голова ЄК.

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Окрім того, за її словами, планується запровадити нові експортні обмеження, зокрема, щодо товарів подвійного призначення - ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин та електроніки й ІТ-компонентів, які Росія може застосовувати для виробництва зброї.

Також пропонується запровадити нові санкції в галузі економіки, направлені на російські енергетичний та гірничодобувний сектори, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну галузь РФ.

Нагадаємо, восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ за розпочату нею війну проти України, ухвалений на початку жовтня, передбачав заборону здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов'язані з морськими перевезеннями сирої нафти або нафтопродуктів, що походять чи експортуються з Росії, а також містив норму про запровадження граничної ціни на російську нафту.