Країни ЄС заборонять громадянам очолювати російські компанії

217-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 28 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 28 вересня (час київський).

++20.10++

Пентагон оголосив про виділення Україні нового траншу військової допомоги на 1,1 мільярда доларів. До нього увійдуть зокрема 18 РСЗВ HIMARS, 150 позашляховиків, радари, системи протидії БПЛА

++19.10++

Російські армія завдала двох ракетних і трьох авіаційних ударів за поточну добу, а також здійснили понад шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб Збройних сил у вечірньому зведенні. "Від ворожих ударів постраждали понад вісім населених пунктів - зокрема Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Українська авіація протягом доби уразила два опорних пункти противника. Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор.

++18.40++

Після війни безкарність Росії за вчинені злочини розчарує українців більше, ніж високий рівень корупції та низький рівень життя. Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюдненого Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна у середу, 28 лютого.

Так, серед трьох варіантів відповідей на запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" майже 66 відсотків респондентів обрали безкарність Росії. Друге місце як привід для розчарування посів високий рівень корупції (понад 36 відсотків), а третє – низький рівень життя та бідність (майже 35 відсотків).

Ще двома причинами українці назвали проблеми неповернення українців з-за кордону (майже 25 відсотків) та переселення в Україну росіян та білорусів (19 відсотків).

Читайте докладніше: Безкарність РФ розчарує українців більше за корупцію та бідність – соціологія

++18.00++

Адміністрація США теж працює над підготовкою нового пакету економічних санкцій проти Москви, пише The Wall Street Journal. За словами американських чиновників, на які посилається газета, потенційні об'єкти штрафних заходів - фінансові установи, які мають вирішальне значення для економіки країни, у тому числі Російське агентство зі страхування вкладів Національна система платіжних карток, або система електронних грошових переказів "Мир". За даними співрозмовників, Вашингтон підозрює, що Москва використовує ці установи для обходу західних санкцій.

Крім того, розглядається можливість запровадження санкцій щодо Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію, а також відключення більшої кількості російських банків від системи SWIFT, запровадження експортного контролю на ширший спектр товарів та введення санкцій проти більшої кількості держкомпаній, зазначає WSJ.

++17.30++

Збройні сили України обстріляли готель у Олешках на окупованій Херсонщині, де базувались російські військові. Поранення також отримали цивільні громадяни. Інформацію про це, раніше розповсюджену окупаційною адміністрацією області, підтвердив мер міста в екзилі Євген Рищук. "Ви всі знаєте і бачите де дислокуються російські військові, де знаходяться військові склади та техніка, де працюють зрадники України і колаборанти. Рано чи пізно, а може вже на протязі години туда прилетить ракета від ЗСУ. Як прилетіла сьогодні в готель "КОЛОС" міста Олешки... Якщо від руйнувань не зберегтись, то життя мирного населення зберегти можливо. Тож я вас прошу, бути подалі від усіх вище перерахованих місць", звернувся він до мешканців Херсонщини.

++17.20++

Країни ЄС запровадять додаткові санкції проти тих, хто окупував території в Україні та організував "референдуми", а також проти осіб, залучених до мобілізації та розповсюдженні дезінформації, додав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає наша кореспондентка у Брюсселі.

++17.15++

ЄС оголосив про підготовку нових санкцій проти РФ. Восьмий пакет включатиме нові заборони на імпорт російських продуктів і на експорт технологій і послуг з ЄС. Європейцям заборонять очолювати російські компанії. Крім того, країни "великої сімки" вирішили запровадити обмеження максимальних цін на російську нафту, повідомила на брифінгу в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.



++17.10++

Держдума РФ збереться на позапланове засідання щодо "референдумів", на окупованих територіях України, у понеділок, 3 жовтня, повідомив голова російського парламенту В'ячеслав Володін. За його словами, перед цим відбудеться засідання Ради Держдуми. Сьогодні, 28 вересня, Володін провів нараду з головами думських фракцій за підсумками "референдумів" у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях. Напередодні голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що верхня палата російського парламенту може розглянути закони щодо приєднання нових територій до РФ на своєму засіданні 4 жовтня.

++16.55++

Російські окупанти не мають змоги просуватися вперед на півдні України, запевняє керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Вони тримаються за межі оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували, зокрема з використанням залізобетонних конструкцій, на Херсонщині, на нашому напрямку. Оскільки це відкрита поверхня, це безмежні степи, де сховатися нема за що, лісів дуже мало, тому використовують ті укріплення, які будували дуже довго", - розповіла вона на брифінгу в середу.

За словами Гуменюк 27 вересня росіяни намагалися висунути в наступ танковий взвод, але один з танків підірвався на протитанковій міні, після чого два інші відступили.

++16.15++

Міськрада Одеси не підтримала демонтаж памятника російській імператриці Катерині ІІ. Як повідомив депутат від "Європейської солідарності" Петро Обухов, ініціативу підтримали лише 17 депутатів, при необхідних 33 голосах.

++15.55++

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пообіцяв передати українській армії зимову форму для 25 тисяч солдатів.

"Наразі підтримка Литви озброєнням та іншою військовою технікою складає близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває", цитує міністра видання Delfi.

++15.45++

З під завалів школи у Миколаївці на Донеччині витягли тіло 63-річної жінки, повідомляє ДСНС. Російські війська влучили ракетою по будівлі у середу вранці. В підвалі школи переховувались від вибухів 12 людей, вони не постраждали.

++15.30++

Очільник окупаційної адміністрації Євген Балицький офіційно звернувся до Володимира Путіна з проханням включити захоплену частину Запорізької області до складу РФ, повідомляє ТАСС. Раніше у середу листа з аналогічною пропозицією опублікував глава проросійської адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо.

++15.18++

Німеччина планує передати Україні першу ППО Iris-T у жовтні

Україна вже в жовтні може отримати перший німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, повідомила посолка ФРН Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) в інтерв'ю "Європейській правді". Всього Німеччина передасть чотири таких системи: другу - до кінця цього року, решту - на початку наступного.

Фото: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Щодо надання сучасних бойових танків Leopard, Фельдгузен зазначила, що Україні потрібно продовжувати діалог: "Часом мені здається, що ми, німці, ще не повністю усвідомили, що відійшли від політики непостачання зброї".

Відповідаючи на питання щодо існування заборони на використання отриманої зброї для ударів по РФ посолка сказала: "Коли ми передаємо Україні зброю, то виходимо з того, що вона вже не під нашим контролем. Ми не можемо впливати на те, як буде застосовуватися ця зброя".

Читайте детальніше: Німеччина планує передати Україні першу систему Iris-T у жовтні

++15.00++

Посольство США у РФ закликало своїх громадян негайно покинути Росію. "Якщо ви бажаєте залишити Росію, вам треба якнайшвидше самостійно підготуватися до від'їзду. Можливості посольства США з надання допомоги громадянам США і умови, зокрема доступність транспорту, можуть несподівано стати ще більш обмеженими", - йдеться у повідомленні.

++14.48++

Законний мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров стверджує, що лише 0,5 відсотка жителів окупованих територій взяли участь у псевдореферендумі про приєднання до Росії. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому в Telegram. Водночас джерело такої інформації він не назвав.

++14.26++

Ватажки "ЛДНР" поїхали до Путіна після псевдореферендумів

Ватажки псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР" вирушили до Москви, щоби "завершити процедуру входження до складу Росії", повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Перед цим ставленики окупованих територій Луганщини та Херсонщини оприлюднили звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням розглянути приєднання до Росії за результатами псевдореферендумів. Глава окупаційної "адміністрації" Запорізької області також заявив, що звернеться до Путіна з аналогічним проханням сьогодні.

++14.04++

ЄC: Витоки з "Північного потоку" - результат навмисної дії

У Європейському Союзі вважають, що витоки газу на обох нитках "Північного потоку" - "не збіг обставин", а результат "навмисної дії". Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозепа Борреля, оприлюдненій від імені Євросоюзу.

Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

"Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки стали результатом навмисної дії. Будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури у вищій мірі неприйнятне та матиме обширну й консолідовану відповідь", - сказано в ній.

При цьому глава європейської дипломатії не висловив припущень щодо того, хто може бути винним у пошкодженні газопроводів.

Читайте детальніше: ЄC: Витоки з "Північного потоку" - результат навмисної дії

++13.42++

Франція передасть Україні тисячу тонн гуманітарного вантажу. В ньому буде 15 пожежно-рятувальних машин і засоби для рятувальних операцій, вісім моторних плавзасобів, автомобіль з рентгенологічним обладнанням і медичні препарати, продукти харчування, аварійні генератори, будівельні матеріали та імпровізовані мости, які допоможуть швидко відновлювати інфраструктуру. Про це повідомляється на сайті французького міністерства закордонних справ.

++13.20++

В Умані завершились заходи з нагоди святкування Рош га-Шана, які тривали з 25 до 27 вересня. Місто прийняло майже 23 тисячі паломників-хасидів, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, через війну безпекові заходи були безпрецедентними. "Зараз паломники вже почали виїжджати з України", - написав він у Twitter.

++12.52++

Україна активізувала наступальні операції на північному сході країни в останні кілька днів, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті. За її даними, українські підрозділи повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець.

Натомість Росія серйозніше посилює оборону, оскільки український наступ погрожує частині Луганщини, де завершився псевдореферендум про приєднання до РФ. Також Росія продовжує спроби наступу в районі Бахмута Донецької області, використовуючи сили, що могли би посилити інші фланги, йдеться в звіті.

Крім того, в ньому повідомляється про важкі бої на Херсонщині. За даними британської розвідки, на правому березі Дніпра російські війська лишаються в складному становищі.

++12.27++

Латвія запровадила надзвичайну ситуацію в прикордонних з РФ районах

Уряд Латвії на тлі оголошеної в Росії "часткової" мобілізації на війну в Україні запровадив режим надзвичайної ситуації у прикордонних із РФ регіонах.

Фото: picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov

Заходи набирають чинності сьогодні та діятимуть протягом трьох місяців. Як повідомляється на сайті латвійського уряду, режим НС запроваджується на території Алуксненського, Балвського та Лудзенського районів, а також у портах, аеропортах, пунктах перетину кордону та на залізницях.

У повідомленні наголошується, що наразі ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна та чітко контрольована, проте існує ризик різкого збільшення напливу росіян, через що існує потреба вжити запобіжних заходів заздалегідь, не чекаючи загострення ситуації.

Читайте детальніше: Латвія запроваджує режим надзвичайної ситуації у прикордонних з РФ районах

++12.02++

Канада запровадить санкції щодо осіб та організацій, причетних до псевдореферендумів про приєднання до РФ, проведених на окупованих територіях України. Про оголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

"Так звані "референдуми", які Росія проводить у незаконно окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, не мають абсолютно ніякої легітимності. Є численні повідомлення про те, що виборців залякують силою, і ці референдуми є явним порушенням міжнародного права, уявленням (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, що він може перемальовувати карту, як йому заманеться", - сказав Трюдо. Він запевнив, що Канада ніколи не визнає спроб Росії незаконної анексувати українські землі. "Територія України залишиться українською", - наголосив Трюдо.

Читайте також: Великобританія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні

++11.40++

Верховний суд Угорщини засудив колишнього депутата Європейського парламенту від праворадикальної націоналістичної партії "Йоббік" Белу Ковача до п'яти років позбавлення волі в справі про шпигунство на користь Росії. Про це повідомило місцеве видання Mandiner. Йому також заборонили обіймати державні посади протягом 10 років.

Суть обвинувачення полягала в тому, що в період з 2012 до 2014 року Ковач регулярно зустрічався з представниками російських спецслужб і передавав їм інформацію, в тому числі щодо енергетичних питань, виборів до Європарламенту та внутрішньополітичної ситуації в Угорщині.

При цьому суд першої інстанції в 2020 році встановив, що Ковач мав доступ тільки до загальнодоступної інформації, ділячись якою, "допомагав інтересам Росії, але не шкодив інтересам Європейського Союзу", через що його не можна звинуватити в шпигунстві. Під час апеляції суд присяжних встановив, що у 2014 році Ковач поділився з російською розвідкою закритою інформацією щодо енергетичної політики ЄС. Сам Ковач не був присутній на суді та знаходиться зараз в Москві.

++11.11++

Міністерство закордонних справ України закликало Європейських Союз, Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) та Велику сімку запровадити нові жорсткі санкції щодо РФ і суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, у відповідь на псевдореферендуми, проведені Росією на окупованих територіях.

Псевдореферендум у Донецьку 27 вересня Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Псевдореферендуми щодо приєднання до складу РФ тривали з 23 до 27 вересня у самопроголошених псевдоутвореннях "ДНР" і "ЛНР", а також на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях. Окупаційна влада на місцях і пропагандистські ЗМІ стверджують, що за приєднання до складу Росії нібито висловилися більше 99 відсотків учасників "референдуму" в "ДНР", більше 98 - у "ЛНР", більше 93 - на окупованій території Запорізькій області та 87 - Херсонської. При цьому явка нібито склала від 86 до 98 відсотків.

Читайте детальніше: На півдні та сході України завершились псевдореферендуми за приєднання до РФ

++10.49++

Вранці армія РФ обстріляла центр Гуляйполя Запорізької області ракетами С300. "Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджена дорога. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++10.31++

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед студентами та викладачами Гарвардського університету. Він наголосив, що Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни. "Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він - мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина - у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", - сказав він.

Зеленський також заявив, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати на загрози швидше, бажано - превентивно. Він нагадав, що Україна напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки. "Ми надіслали їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу", - сказав він.

++10.10++

США скоро дадуть Україні ще 1,1 мільярда доларів - Reuters

США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму в 1,1 мільярда доларів, про який мають оголосити протягом найближчих днів. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяви американських посадовців, зроблених на тлі завершення фейкових референдумів на окупованих територіях України.

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/picture alliance

Допомога включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси до них, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційні системи. Крім цього, Київ отримає технічну підтримку та забезпечення навчанням персоналу щодо експлуатації наданої техніки.

Тим часом Сенат США підтримав законопроєкт, який відкриває можливість надання Україні 12 мільярдів доларів допомоги наступного фінансового року. За даними The Washington Post, додаткові 35 мільйонів доларів підуть на реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

Читайте детальніше: США скоро оголосять про нову допомогу Україні на 1,1 мільярда доларів - Reuters

++09.48++

Причиною вибухів на обох газопроводах "Північний потік", на думку влади Данії, Швеції та Польщі, стали навмисні дії та саботаж. Про це заявили високопоставлені політики цих країн. "Оцінка відповідних відомств тепер однозначна - це результат навмисних дій. Не йдеться про випадкову аварію", - зазначила, зокрема, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, додавши, що влада "поки не має інформації про те, хто може стояти за всім цим".

++09.24++

Вранці армія РФ обстріляла школу в Миколаївці Донецької області, в якій було облаштоване сховище для цивільних. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. За попередньою інформацію, удар нанесли ракетою зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони С300. "У сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало - люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі - її пошуки наразі продовжуються", - написав він у Telegram. За минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських військ у Донецькій області загинули п'ятеро мирних жителів, ще 10 отримали поранення.

Також уранці обстрілів зазнала станція Березнегувате на Миколаївщині. Постраждалих і руйнувань немає. Як повідомляє голова ОВА Віталій Кім, уночі ракетних обстрілів зазнав Миколаїв, попередньо з систем С-300. Росіяни нанесли удар по промисловій зоні. Жертв і постраждалих немає. Минулої доби артилерійських обстрілів зазнала аквазона Очакова. Також три російські дрони-камікадзе були спрямовані по портовій зоні інфраструктури міста, всі їх збила протиповітряна оборона.

Крім того, вночі російська армія обстріляла Холодногірський район Харкова, попередньо - ракетами С-300. Як повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. За минулу добу через обстріли з боку РФ у Куп'янському районі з пораненням госпіталізували п'ятьох людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина, її стан медики оцінюють як важкий.

++09.00++

Російські війська вночі завдали ударів з реактивних систем залпового вогню "Град" та важкої артилерії по Нікопольському району, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. По Нікополю вдарили тричі. В результаті пошкоджень зазнали 10 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач. Внаслідок ударів майже вісім тисяч домогосподарств залишилися без світла. Постраждалих немає.

++08.47++

Шольц назвав мобілізацію в РФ "актом розпачу" Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав мобілізацію в РФ черговою помилкою російського президента Володимира Путіна, "актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України".

Фото: picture alliance/dpa

Він також наголосив, що результати псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України не матимуть значення для Німеччини.

"Ми не визнаємо результатів цих фіктивних "референдумів" і продовжимо підтримувати Україну з такою ж силою", - сказав Шольц в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Читайте детальніше: Канцлер Німеччини Шольц назвав мобілізацію в РФ "актом розпачу" Путіна

++08.26++

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, виступаючи на пресконференції з міністром закордонних справ Індії, що Вашингтон не буде проти, якщо українська армія продовжить використовувати західну зброю на територіях України, які можуть увійти до складу Росії за підсумками псевдореферендумів. Блінкен назвав проведення "референдумів" анексією. За його словами, Україна має абсолютне право захищатися на всій своїй території, в тому числі повернути собі ті області, які були незаконно захоплені Росією.

Посол Росії у США Анатолій Антонов назвав це твердження таким, що наближає США "до небезпечної грані" та роблять країну "стороною конфлікту".

Тим часом речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що громадяни РФ, які ховаються від мобілізації, можуть подавати заяви на притулок у США. "Ми вважаємо, що незалежно від їхньої національності вони можуть подати заяву про надання притулку в США, і кожна заява буде розглянута на індивідуальній основі", - сказала вона. За її словами, американська влада вітає "всіх, хто шукає притулку". Водночас з її слів не випливало, що росіянам, які тікають від мобілізації, дадуть особливі умови надання притулку.

++08.01++

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

За його словами, за час роботи "зернових коридорів" з українських портів на експорт відправили понад п'ять мільйонів тонн аграрної продукції. "232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс", - сказав Зеленський.

Щодо ситуації на фронті, президент України сказав: "Просуваємося вперед і звільняємо нашу землю". Він не повідомив деталей, але зауважив, що "вони будуть хороші".

++07.44++

"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій. "Підготовка з ним не проводилася взагалі" - пише генштаб. Також, повідомляється, що до російських підрозділів, які вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини.

За минулу добу сили РФ завдали 10 ракетних і 17 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися понад 40 населених пунктів, з них 30 - на Південнобузькому напрямку. Зокрема, постраждали Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка.

Українська авіація вразила 14 районів зосередження сили та техніки РФ, три опорних пункти та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Протиповітряна оборона знищила російський літак, шість безпілотників і керовану авіаційну ракету Х-59. Ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження сил і техніки РФ, чотири склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель".

++07.26++

Фаворитка в прем'єри Італії запевнила Україну в підтримці

Лідерка партії "Брати Італії", що перемогла на позачергових виборах в Італії, Джорджа Мелоні запевнила Україну в підтримці. Про це вона написала в Twitter, відповідаючи на привітання президента України Володимира Зеленського з перемогою. "Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку в справі свободи українського народу. Будьте сильними і зберігайте свою непохитну віру", - написала Мелоні.

За підсумками позачергових парламентських виборів в Італії перемогу здобула коаліція правих сил. Мелоні вважається фавориткою на посаду прем'єр-міністра країни, оскільки її партія набрала найбільше голосів серед партій, яким вдалося домовитися про створення коаліції. У ході своєї передвиборної кампанії вона неодноразово наголошувала, що не планує змінювати політику Італії щодо України та Росії. Двох інших лідерів правої коаліції - колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні та експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі - неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Кремлем. Водночас вони обоє засудили війну Росії проти України.

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