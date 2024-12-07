Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС 19 грудня

Новий глава Євроради Антоніу Кошта скликає перший саміт під своїм головування. Запрошення до участі у заході отримав і президент України Володимир Зеленський.

Новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта скликає 19 грудня перше засідання Ради під своїм керівництвом і вже запросив на нього президента України Володимира Зеленського. Про це ідеться в оприлюдненому у суботу, 7 грудня, листі-запрошенні Кошти лідерам ЄС.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з Києва, де мав візит у перший день мого мандата. Нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки, і міжнародне право перемогло", - наголошується у листі Кошти.

За його словами, грудневий саміт Європейської Ради є важливою нагодою для того, щоб "надіслати єдиний і недвозначний сигнал підтримки Україні для досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру".

Кошта додав, що запросив на засідання Європейської Ради Зеленського, щоб той розповів учасникам саміту "про останні події на полі бою та про свої міркування щодо того, як Європа може найкраще підтримати Україну", додав Кошта.

Він уточнив, що дискусія із Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками з президенткою Європарламенту на початку саміту. Після цього Рада проведе дебати щодо України, на яких підіб’є підсумки ситуації та обговорить "найкращий спосіб виконати наші зобов’язання перед українським народом".

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Крім того, Кошта зазначив, що на саміті ітиметься і про місце ЄС у світі.

Нагадаємо, у перший день на посаді, 1 грудня, президент Європейської Ради, а також верховна дипломатка ЄС Кая Каллас і єврокомісарка з розширення Марта Кос неанонсовано здійснили візит до Києва. Кошта під час візиту пообіцяв Україні швидкий прогрес під час вступу до ЄС.