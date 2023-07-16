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ЕкономікаКосово

Косово закупило партію Bayraktar у Туреччини

Олександр Куницький
3 год. тому

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті показав закуплені у Туреччини дрони Bayraktar. Косовські військові вже навчилися ними керувати, додав він.

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Процес виробництва Bayraktar
Процес виробництва Bayraktar на заводі у ТуреччиніФото: Baykar/AA/picture alliance

Республіка Косово закупила партію ударних безпілотників Bayraktar турецького виробництва, повідомив у неділю, 16 липня, прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

"Ми поповнили арсенал нашої армії безпілотниками Bayraktar TB2, які уряд закупив у Туреччини!", - написав він у Facebook.

Курті зазначив, що косовські військові вже завершили навчання з керування турецькими безпілотниками. Також, за його словами, за два роки було збільшено на понад 80 відсотків кількість солдатів та на понад 100 відсотків військовий бюджет. "Косово тепер ще у більшій безпеці, ніж будь-коли", - запевнив Курті.

Косово планує найближчим часом збільшити чисельність армії до п'яти тисяч солдатів і трьох тисяч резервістів, зазначає агенція Reuters. Також у Косові нині перебуває контингент Північноатлантичного альянсу (НАТО) чисельністю понад 4500 миротворців.

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У відносинах Сербії та Косова новий виток напруженості

Наприкінці травня на півночі Косова постраждали понад 20 представників миротворчої місії KFOR. Заворушення почалися після того, як у регіоні відбулися позачергові вибори мерів низки міст, на яких перемогли представники проалбанських партій. Сербське населення вибори бойкотувало. Після того у Косові розпочалися протести, які переросли в сутички між спецзагонами правоохоронців й сербами. Сербія у відповідь привела армію в повну боєготовність. Європейський Союз закликав сторони до деескалації, пригрозивши "негативними наслідками".

Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, було частиною Сербії, але після війни 1998-1999 років проголосило свою незалежність у 2008 році. Сербія не визнає Косова та вважає його своєю територією. Це регулярно стає причиною напруженості між країнами. Незалежність Косова визнають понад 100 держав світу, включаючи Німеччину. Україна, Росія та Китай не визнали самостійність Косова. 

Що відбувається у Косові та яку роль відіграє НАТО

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