Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Заяву Косово на вступ до Євросоюзу прем'єр-міністр країни Альбін Курті передав Мікулашу Беку, міністру з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

У четвер, 15 грудня, прем'єр-міністр Косова Альбін Курті передав заяву своєї країни на вступ до Євросоюзу Мікулашу Беку, міністрові з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

Таким чином Приштина офіційно подала заявку на вступ до ЄС, яку напередодні підписали Курті, президентка Косова Вьоса Османі та голова парламенту Глаук Кон'юфка.

"Це історичний день для народу Косова та великий день для європейської демократії", - написав Курті у Twitter.

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Перешкода для приєднання

Експерти зазначають, що для наймолодшої держави Європи це скоріше символічний акт, оскільки можливих термінів вступу до ЄС держави, що здобула незалежність 2008 року, навіть не передбачено. Формально Косово має лише "перспективу вступу до ЄС". Наразі не обговорюється навіть можливість надання Косово статусу кандидата в члени ЄС.

Головною перешкодою для швидкого приєднання Косова до Євросоюзу є те, що його незалежність, проголошену в односторонньому порядку, не визнають п'ять країн-членів ЄС - Іспанія, Румунія, Словаччина, Греція і Кіпр.

Офіційний Київ також не визнає незалежності країни.