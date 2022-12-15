Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Експерти зазначають, що для наймолодшої держави Європи це скоріше символічний акт, оскільки можливих термінів вступу до ЄС держави, що здобула незалежність 2008 року, навіть не передбачено. Формально Косово має лише "перспективу вступу до ЄС". Наразі не обговорюється навіть можливість надання Косово статусу кандидата в члени ЄС.
Головною перешкодою для швидкого приєднання Косова до Євросоюзу є те, що його незалежність, проголошену в односторонньому порядку, не визнають п'ять країн-членів ЄС - Іспанія, Румунія, Словаччина, Греція і Кіпр.