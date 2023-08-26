Космічний корабель Crew Dragon стартував до МКС

До складу міжнародного екіпажу в рамках місії Crew-7 входять астронавти з чотирьох країн. Їм доведеться працювати на МКС півроку.

Багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX стартував у суботу, 26 серпня, до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомило Національне аерокосмічне агентство США (NASA).

Запуск зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9.

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До складу міжнародного екіпажу в рамках місії Crew-7 входять астронавти Жасмін Могбелі (США), Андреас Могенсен (Данія), Сатосі Фурукава (Японія) та Костянтин Борисов (РФ). У неділю, 27 серпня, вони мають зістикуватися з орбітальною станцією і замінити чотирьох астронавтів, які перебувають там із березня. Планується, що новий екіпаж пробуде на МКС пів року.

Це вже третій політ багаторазового корабля Crew Dragon.

Спочатку планувалося провести запуск напередодні, проте його дату було перенесено. Про причини перенесення в NASA не повідомляли.

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