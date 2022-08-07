24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 7 серпня (час київський).

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Коридори для евакуації з Луганщини закриті - голова ОВА Гайдай

Їхати чи лишатись: як триває евакуація з Бахмута (01.08.2022)

Влада України наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай. "Евакуація зараз можлива лише з сусідньої Донецької області, у нас вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками. Перший напрямок - через Харківську область перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей, і по великому колу через РФ, Балтійські країни", - цитує Гайдая з ефіру телемарафону "УП".

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Другий караван із чотирьох суден із зерном і олією вийшов з українських портів вранці, повідомляє міноборони Туреччини. "Судна стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і будуть проінспектовані спільним координаційним центром", - йдеться у Twitter міноборони. Згідно з ним, йдеться про судно Riva Wind, що йде в Іскендерун з 44 тисячами тонн кукурудзи, Mustafa Necati, що йде до Італії з 6 тис. тонн соняшникової олії, Star Helena, що іде в Китай із 45 тис. т насіння соняшнику і Glory , яке йде в Стамбул з 66 тис. тонн кукурудзи. За даними "Інтерфакс-Україна", ця інформація підтверджується на ресурсі MarineTraffic, згідно з яким всі чотири судна вийшли з українських портів Одеса і Чорноморськ.

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Від початку війни на Миколаївщині повністю або частково пошкоджено 8966 цивільних об'єктів, серед яких житлові будинки (5801), медичні заклади (65), промислові підприємства (104), навчальні заклади (317), повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА. У повідомленні зазначається, що в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали в результаті війни. Нині без газопостачання у регіоні залишається 7 126 споживачів. Станом на 7 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 475 внутрішньо переміщених осіб. Загалом із Миколаївської області евакуйовано 24 856 осіб.

++09.20++

У РФ порушена узгодженість військового командування - британська розвідка

У російській армії звільнили мінімум шість російських командирів через незадовільну роботу збройних сил від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії опублікованому уTwitter.

Свої посади втратили, з великою ймовірністю, командувачі Східним і Західним військовими округами Росії. Генерал-полковника Чайку звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року. Генерал-полковник Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на дні ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року і, найімовірніше, був замінений на генерал-лейтенанта Кочеткова, зазначають у британському відомстві. Генерала Дворнікова відсторонили від посади після того, як він отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Жидка.

Ці звільнення посилюються тим, що щонайменше 10 російських генералів загинули на полі бою в Україні. Сукупний ефект від порушення узгодженості командування, на думку британського відомства, сприяє російським тактичним та оперативним труднощам.

++08.15++

Посол Польщі в Україні: HIMARS могли б завадити трагедії Маріуполя

Як саме працюють HIMARS? (28.07.2022)

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі не сумнівається у тому, що Україна переможе у війні. "Якщо не буде якогось незрозумілого повороту, який примусить Захід припинити військову та економічну підтримку України (...). Мені важко придумати причину, через яку це може відбутися, що Україна захищатиме себе сама", - сказав Ціхоцкі в інтерв'ю виданню Polska Times, цитати з якого наводить "Європейська правда". "Відомо, що якби HIMARS дісталися України раніше, то, може, не дійшло б до трагедії Маріуполя. Українці просто стояли за 100 кілометрів від міста, їх відділяла рівнина, не було можливості просувати лінію фронту, і вони були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх побратимів. Якби у них були пускові установки, вони б не пустили росіян в місто", - сказав посол.

Нагадаємо, пересувні ракетні установки HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.) були поставлені Україні у червні 2022 року.

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++07.55++

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території Білорусі збройні сили Російської Федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Крім того, В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. Про це ідеться у ранковому зведеннігенерального штабу Збройних сил України.

++07.30++

Вибухи у Харкові

Вночі у Харкові знову пролунали вибухи, повідомив мер Ігор Терехов. За попередніми даними, Новобаварський та Немишлянський райони обстріляні російськими ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, додав мер міста.

++07.20++

Російські війська провели наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід і південь від Бахмута на Донеччині, йдеться в черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, військовослужбовці РФ намагалися прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька. Водночас на півдні України російська армія не вела наступальних операцій, а продовжувала оборонні заходи, зазначили аналітики.

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Зеленський: Від окупації РФ звільнено 1060 населених пунктів

З початку війни Україні вдалося звільнити від російської окупації 1060 населених пунктів, повідомив у щоденному відеозверненні президент країни Володимир Зеленський. "Абсолютна більшість із них потребують значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів", - наголосив він. У середині липня глава держави повідомляв, що ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, ще 2621 залишалися, за його словами, окупованими.

Для підготовки до зими та "створення умов для повернення до нормального життя" в Україні реалізується спільна з іншими країнами програма Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення. - Ред.), додав Зеленський. У рамках програми цього тижня делегація Естонії завітала до Житомирської області. Там знаходяться об'єкти, відновлення яких на себе візьме естонська влада.