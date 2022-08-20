Корупційний скандал у ФРН: у мовнику RBB нова відставка

У Німеччині набирає обертів корупційний скандал серед керівництва одного з суспільно-правових мовників - Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ("Радіо Берліна та Бранденбурга". - Ред.). У суботу, 20 серпня, стало відомо про відставку голови Ради телерадіомовлення RBB Фрідерике фон Кірхбах (Friederike von Kirchbach). Про рішення залишити посаду повідомила сама 67-річна фон Кірхбах.

"Для RBB починається нове життя. Після десяти років роботи на посаді голови Ради телерадіомовлення я воліла б зробити свій внесок у цю справу і надаю для цього свій кабінет", - сказала фон Кірхбах, яку цитує інформагенція dpa.

Читайте також: Cum-Ex: канцлер Німеччини Шольц знову постав перед слідчою комісією

Фон Кірхбах очолювала цей наглядовий орган з 2013 року, а з 2007 року була його членом. Тепер її обов'язки тимчасово виконуватиме заступник голови Ради телерадіомовлення Дітер Пінкни (Dieter Pienkny). А загалом термін повноважень нинішнього складу цього почесного та незалежного органу спливає наприкінці 2022 року. Рада телерадіомовлення є одним із контрольних органів громадського мовника, що формує його політику та визначає програмну сітку. До складу Ради входять представники різних організацій, установ, у тому числі й релігійних, асоціацій та політичних сил. Цей орган обирає також й інтенданта мовника, який виконує керівні функції.

Закиди в корупції та кумівстві у керівництві RBB

Відставка фон Кірхбах - це вже друге вагоме кадрове рішення на тлі скандалу через обвинувачення в корупції, кумівстві та нецільовій розтраті коштів на адресу керівництва RBB, а точніше дотеперішньої інтендантки RBB Патріції Шлезінґер (Patricia Schlesinger). 15 серпня Рада телерадіомовлення відкликала Шлезінґер з посади інтендантки. Тепер 22 серпня другий керівний орган - Адміністративна рада - має розглянути в Берліні питання припинення дії контракту зі Шлезінґер.

На адресу інтендантки RBB Патріції Шлезінґер пролунали закиди в корупції, кумівстві та нецільовій розтраті коштів

Скандал з закидами на адресу Шлезінґер триває вже кілька тижнів, утім сама Шлезінґер заперечує всі звинувачення у свій бік. Крім того, напередодні онлайн-видання Business Insider опублікувало матеріали, що викривають можливі порушення в кадровій політиці Шлезінґер. Нині Берлінська прокуратура проводить розслідування щодо закидів на адресу Шлезінґер.

Читайте також: Вчені у ФРН обурилися гендерним нейтралітетом на провідних телеканалах

RBB входить до об'єднання суспільно-правових мовників, відомого як Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des Bundes або скорочено ARD. Головним джерелом фінансування таких мовників у Німеччині є обов'язкова абонентська плата або телеподаток, що сплачується кожним домогосподарством незалежно від того, чи мають його мешканці телевізор і чи переглядають вони або слухають програми суспільно-правових мовників узагалі. Тож нинішній корупційний скандал викликав неабиякий резонанс й хвилю критики у німецькому суспільстві.