Корупція в міноборони: відсторонили керівника департаменту

Підозрюваного в розкраданні коштів на закупівлі боєприпасів для ЗСУ керівника департаменту міноборони Тоомаса Нахкура відсторонили від виконання обов'язків, повідомили в міноборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.

"Причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні", - повідомило міністерство оборони в п'ятницю, 2 лютого.

Підозру Нахкуру вручили 27 січня в справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для Збройних сил України (ЗСУ). Також підозри в цій справі вручили попередньому керівнику цього департаменту Олександру Лієву та очільнику "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву.

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За даними слідства, в серпні 2022 року посадовці міноборони уклали контракт на закупівлю гуртової партії артилерійських снарядів, перерахували на рахунки підприємства всю передбачену суму, а менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс закордонної комерційної структури, яка мала поставити боєприпаси в Україну. Проте іноземна фірма не відправила снаряди, а отримані кошти вивела у "тінь", переказавши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури за кордоном. Решта залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

29 січня Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжний захід Лієву. Прокурори просили помістити Лієва під варту з альтернативою внесення 268 мільйонів гривень застави. Суддя клопотання відхилив.

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