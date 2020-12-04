Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксовано більше одужань, ніж інфікувань

В Україні протягом останньої доби було зафіксовано 13 825 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у суботу, 5 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом - 713 дітей і 629 медпрацівників, 1504 особи госпіталізували, зазначив Степанов.

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Упродовж минулої доби українські медики підтвердили 226 смертей серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. 14 724 пацієнти, які хворіли на COVID-19, одужали.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 801,7 тисячі випадків зараження, а також 13 421 смерть серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 412,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 2-го і 3 грудня в Україні офіційно реєстрували більше випадків одужання, ніж інфікувань коронавірусом.

28 листопада у країні зафіксували найвищу добову кількість виявлених заражень від початку епідемії - 16 294.

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