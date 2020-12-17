 Коронавірус в Україні: зареєстровано понад 11,7 тисячі заражень за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Коронавірус в Україні: зареєстровано понад 11,7 тисячі заражень за добу

Як і раніше, найвищий показник добового приросту числа хворих на COVID-19 фіксують у Києві - там за добу виявили 1364 людей, які інфікувались коронавірусом.

Тестування на коронавірус в Києві

Тестування на коронавірус в Києві

В Україні станом на ранок суботи, 19 грудня, добовий приріст кількості хворих на COVID-19 зафіксований на рівні 11742. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. "Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 2865 осіб та зареєстровано 214 летальних випадків", - зазначив Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрована у Києві (1364), Одеській (1161), Запорізькій (829) та Київській (827) облстях, а також на Дніпропетровщині (667).

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За весь час пандемії COVID-19 у країні зареєстровано 956,1 тисячі хворих та 16,5 тисячі летальних випадків серед пацієнтів, у яких був виявлений коронавірус.

Тести на коронавірус в Україні

Між тим президент України Володимир Зеленський відзначає позитивну динаміку розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. При цьому він посилається на поступове збільшення кількості людей, які одужали, і зменшення нових випадків інфікування щодня. "Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, тому що зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань - 68 тисяч, хворих - 12630. 28 листопада тестувань - 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а хворих у цей день - 16294 особи, тобто майже на чотири тисячі більше", - наводить слова Зеленського агенція "Інтерфакс-Україна", яка посилається на його влог у Telegram-каналі від 18 грудня.

Утім, глава МОЗ Степанов незадовго до цього заявляв, що в Україні стали робити менше тестувань на коронавірус. через зменшення числа звернень людей про їхнє проведення. Міністр пояснював, що на цьому тлі міністерство охорони здоров'я (МОЗ) змінить підходи до тестування, і пообіцяв 15 грудня детальніше пояснити людям, за яких умов вони можуть зробити тест на коронавірус.

До цього часу МОЗ Україні не інформував щодо нових підходів до тестування.

Станом на 19 грудня протягом доби, шо минула, за офіційними даними, проведено 60089 тестувань, зокрема методом ПЛР - 39258, методом ІФА- 20 831.

Між тим 18 грудня повідомлялось про проведення 68,8 тисячі тестувань, 17 грудня - 65,6 тисячі тестувань, 14 грудня - про 25,6 тисячі проведених тестувань, 12 грудня - про 61,6 тисячі. За даними МОЗ, з 30 листопада до 6 грудня в Україні щоденно проводилося у середньому близько 60 тисяч тестів на коронавірус.

7 грудня МОЗ заявив, що планує до кінця цього року вийти на понад 70 тисяч ПЛР-тестів на добу.

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