 Коронавірус: в Україні зафіксували 5469 нових заражень, 113 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Коронавірус: в Україні зафіксували 5469 нових заражень, 113 померлих

Найбільше інфікувань коронавірусом протягом доби виявили у Києві, Харківській і Житомирській областях.

В Україні зафіксували 5469 нових заражень, 113 померлих

В Україні зафіксували 5469 нових заражень, 113 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 5469 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 20 жовтня. Протягом минулої доби померли 113 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 3044 особи одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (462), Харківській області (446) та на Житомирщині (376).

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Загалом за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 309 тисяч випадків інфікування, 5786 людей із коронавірусом померли, а більше 129,5 тисячі людей одужали.

Нагадаємо, рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.

Зеленський заговорив про введення жорсткого карантину

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні можуть запровадити жорсткий карантин, якщо кількість нових інфікованих перевищить 9,5 тисячі людей за добу.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9500 щоденних заражень коронавірусом. Якщо буде більше 9500 інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Однак тоді зупиниться економіка нашої країни, і буде дуже складно всім", - заявив Зеленський під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій напередодні, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

До цього головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевняв, що міністерство охорони здоров'я зможе впоратись з кількістю інфікованих до десяти тисяч.

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