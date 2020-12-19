Коронавірус в Україні: зафіксовано 8513 нових випадків

В Україні за минулу добу зафіксували 8513 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 415 дітей та 368 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у вівторок, 22 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 14 020 людей, померли 232 пацієнтів, госпіталізовано 1318 осіб.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила 979,5 тисяч. Померли загалом 16 897 людей, у яких підтвердили інфікування.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили в Києві (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

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