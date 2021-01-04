Коронавірус в Україні: зафіксовано 6911 випадків зараження

В Україні станом на середу, 6 січня, зафіксовано 6991 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за його даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 2978 хворих на COVID-19. Померло 228 пацієнтів, одужало 14 490 осіб. За минулу добу було проведено 52 968 тестів. З них методом ПЛР - 34 938, методом ІФА - 18 030.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у Ки'ds (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже понад 1 мільйон 90 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; понад 19,3 тисячі осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Дивитись відео 09:04 Поділитись Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nJUV Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020)