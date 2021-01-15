Коронавірус в Україні: зафіксовано 5990 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 17 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 5990 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 177 дітей та 236 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2131 хворого на COVID-19. Померли 116 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужали 8777 осіб. В Україні було проведено 27 975 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 19 548, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 8427.

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Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях. Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,16 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 20 802 особи, у яких підтвердили зараження, померли.

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Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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