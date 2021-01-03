 Коронавірус в Україні: зафіксовано 4158 нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: зафіксовано 4158 нових випадків зараження

В Україні триває тенденція до зниження добової кількості заражень коронавірусом. За останню добу було зареєстровано 4158 випадків зараження.

Коронавірус в Україні: зафіксовано 4158 нових випадків зараження

Коронавірус в Україні: зафіксовано 4158 нових випадків зараження

В Україні станом на понеділок, 4 січня, зафіксовано 4158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за його даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 1526 хворих на COVID-19. Померло 73 пацієнти, проте одужали 4693 особи. За минулу добу проведено було проведено 13 128 тестів. З них методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2107.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1 мільйона 78 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 18 927 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

  • Володимир Зеленський

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Володимир Зеленський

    Коронавірус не оминув президента України Володимира Зеленського. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але згодом з'ясувалося, що президент перебуває у лікарні "Феофанія", де йому було надано окреме приміщення, обладнане усім необхідним для проведення відеоконференцій, і спецзв'язком. З палати лікарні він записував відеоблоги, й запевняв, що почуваєтсья добре.

  • Анджей Дуда

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Анджей Дуда

    Коронавірус у жовтні підхопив і польський президент Аджей Дуда. Його прессекретар повідомив, що президент "почувається добре". Про режим лікування президента Польщі відомо було небагато, окрім того, що він перебував на ізоляції. Прессекретар президента згодом зазначив, що Дуда після закінчення 10-денного періоду ізоляції і двох негативних тестів може повернутися до роботи.

  • Дональд Трамп

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Дональд Трамп

    Коронавірус, або як його називає Трамп, "уханський вірус", заскочив президента США Дональда Трампа посеред виборчої кампанії. Позитивний результат отримала і перша леді Меланія Трамп. Президента США доправили на лікування до військового шпиталю Walter Reed. Вже за чотири дні його виписали. Трамп продовжив лікування у Білому домі. "Почуваюся краще, ніж 20 років тому! "- написав Трамп у Twitter.

  • Жаїр Болсонару

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Жаїр Болсонару

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який називав коронавірус "маленьким грипом", теж отримав позитивний результат тесту на COVID-19 улітку. Його критикували за нехтування заходами безпеки. Серед іншого, бразильський президент не дотримувався соціальної дистанції при спілкуванні зі своїми прихильниками. Дружина та сини Болсонару тоді теж отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

  • Борис Джонсон

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Борис Джонсон

    Британський прем'єр Борис Джонсон навесні зліг зі "стійкими симптомами" коронавірусу - кашлем та підвищеною температурою тіла. Стан здоров'я 55-річного політика різко погіршився, лікарі наполягли на госпіталізації у відділі реанімації та інтенсивної терапії лікарні Сент-Томас, де він пробув три доби. За кілька днів Джонсона перевели до звичайної палати.

  • Олександр Лукашенко

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Олександр Лукашенко

    Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.

  • Жанін Аньєс

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Жанін Аньєс

    Колишня тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс у липні повідомила про позитивний діагноз. "Почуваюся добре, почуваюся сильною. Продовжу працювати дистанційно із ізоляції та хочу подякувати усім болівійцям, які допомагають нам у цій кризі", - повідомила Аньєс.

  • Хуан Орландо Хернандез

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Хуан Орландо Хернандез

    Президент Гондурасу Хуан Орландо Хернандез улітку пройшов курс лікування у військовому шпиталі після зараження коронавірусом. За повідомленнями, він отримував ліки внутрішньовенно. У його дружини та двох помічників також підтвердили COVID-19.

  • Алехандро Джамматтеї

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Алехандро Джамматтеї

    Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї оголосив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус в ефірі місцевого радіо, але додав, що мав лише легкі симптоми. 64-річний Джамматтеї до цього мав проблеми зі здоров'ям.

    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


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