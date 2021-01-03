Коронавірус в Україні: зафіксовано 4158 нових випадків зараження

В Україні станом на понеділок, 4 січня, зафіксовано 4158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Російську вакцину "Спутник V" в Україні поки не реєструватимуть - Ляшко

Також, за його даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 1526 хворих на COVID-19. Померло 73 пацієнти, проте одужали 4693 особи. За минулу добу проведено було проведено 13 128 тестів. З них методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2107.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Читайте також: Коронавірус: в Україні очікують китайську вакцину найпізніше в березні

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1 мільйона 78 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 18 927 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.