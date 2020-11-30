Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше одужань, ніж інфікувань

В Україні протягом останньої доби було зафіксовано 13141 новий випадок зараження коронавірусом. Про це у середу, 2 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 744 дитини і 579 медпрацівників, а 1447 осіб госпіталізували, уточнив Степанов.

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Впродовж минулої доби українські медики підтвердили 169 смертей серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Ще 13882 пацієнти одужали, що перевищує кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.

Найбільше нових випадків протягом останньої доби підтвердили в Києві (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

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Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено вже понад 758,2 тисячі випадків заражень, а також 12717 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19.

Нагадаємо, що 28 листопада в Україні зареєстрували найвище добове число виявлених заражень від початку епідемії у країні - 16 294.

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