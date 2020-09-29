 Коронавірус в Україні: понад 4000 померлих з початку пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 4000 померлих з початку пандемії

В Україні за останню добу зафіксували 3627 випадків зараження коронавірусом, 69 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше інфікувань - на Харківщині та в Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 3627 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в вівторок, 29 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 69 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 1797 пацієнтів одужали.

Напередодні в Україні повідомлялося про 2671 новий випадок інфікування, а 26 вересня - про рекордні 3833 нові випадки. Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (426), місті Києві (416) та Одеській області (271).

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Всього за період епідемії станом на ранок понеділка в Україні офіційно зареєстрували 204 932 випадки інфікування, 4065 осіб померли, а 90 250 пацієнтів одужали.

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