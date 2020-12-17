 Коронавірус в Україні: понад 12,6 тисячі нових випадків заражень за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Коронавірус в Україні: понад 12,6 тисячі нових випадків заражень за добу

Протягом минулої доби в Україні вірусом SARS-CoV-2 інфікувались, зокрема, 552 медпрацівники, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Коронавірусні хворі у лікарні міста Любар

Коронавірусні хворі у лікарні міста Любар

В Україні зафіксували 12630 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 за добу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вранці у п'ятницю, 18 грудня.

"12630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2904 людини, летальних випадків - 260, одужали 12866 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925) та Київській (922) областях, а також на Черкащині (583). 

Напередодні в України зареєстрували понад 12 тисяч випадків COVID-19, 16 грудня - 10,6 тисячі, 15 грудня медики поінформували про 8,4 тисячі випадків інфікування.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 944381. 16256 осіб, в яких виявили коронавірус, померли.   

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Кілька днів тому Максим Степанов заявляв, що в Україні стали робити менше тестувань на коронавірус через зменшення числа звернень людей про їхнє проведення. Міністр пояснював, що на цьому тлі міністерство охорони здоров'я (МОЗ) змінить підходи до тестування, і пообіцяв 15 грудня детальніше пояснити людям, за яких умов вони можуть зробити тест на коронавірус.

До цього часу МОЗ Україні не інформував щодо нових підходів до тестування. Станом на 18 грудня протягом доби, що минула, за офіційними даними, проведено 68,8 тисячі тестувань. Водночас 17 грудня повідомлялось про проведення 65,6 тисячі тестувань, 14 грудня - про 25,6 тисячі проведених тестувань, 12 грудня - про 61,6 тисячі.

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