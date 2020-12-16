Коронавірус: в Україні понад 12 тисяч нових випадків за добу

В Україні станом на ранок четверга, 17 грудня, зафіксовано 12047 нових випадків захворювання COVID-19, померли 252 людини, у яких був виявлений коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників. Також протягом минулої доби госпіталізовано 2997 людей, летальних випадків - 252, одужали - 12939 людей", - написав Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Протягом минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків виявлена у Києві (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858) та Київській (626) областях, а також на Чернігівщині (587).

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Напередодні повідомлялось про дещо більше ніж 10,5 тисячі нових випадків коронавірусу в країні, 15 грудня - про майже 8500 випадків, 14 грудня було зафіксовано майже 6500 випадків.

Загальне число інфікованих в Україні від початку пандемії становить 931,8 тисячі, майже 16 тисяч людей померли.

Кілька днів тому Максим Степанов заявляв, що в Україні стали робити менше тестувань на короновірус через зменшення числа звернень людей про їхнє проведення. Міністр пояснював, що на цьому тлі міністерство охорони здоров'я (МОЗ) змінить підходи до тестування, і пообіцяв 15 грудня детальніше пояснити людям, за яких умов вони можуть зробити тест на коронавірус.

До цього часу МОЗ Україні не інформував щодо нових підходів до тестування. Станом на 17 грудня протягом доби, що минула, за офіційними даними, проведено 65,6 тисячі тестувань. Водночас 14 грудня повідомлялось про 25,6 тисячі проведених тестувань, 13 грудня - про 41,5 тисячі, 12 грудня - про 61,6 тисячі.