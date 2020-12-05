 Коронавірус в Україні: понад 11 тисяч заражень та шість тисяч одужань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 11 тисяч заражень та шість тисяч одужань

В Україні за добу зафіксували більше 11,5 тисячі нових інфікувань коронавірусом і понад шість тисяч випадків одужання, померли 167 людей.

Медпрацівники у захисних костюмах у кареті швидкої допомоги в Україні (фото 13 листопада)

В Україні за добу зафіксували більше 11,5 тисячі нових інфікувань коронавірусом

В Україні протягом останньої доби підтвердили 11 590 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у неділю, 6 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом - 627 дітей і 493 медпрацівники, 1127 осіб госпіталізували, зазначив Степанов.

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Упродовж минулої доби було зафіксовано 167 смертей осіб, хворих на COVID-19. 6048 пацієнтів, які хворіли на COVID-19, одужали.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1518), Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 813,3 тисячі випадків зараження вірусом SARS-CoV-2, а також 13 588 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 418,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 2-го, 3-го і 5 грудня в Україні офіційно реєстрували більше випадків одужання, ніж інфікувань коронавірусом.

28 листопада у країні зафіксували найвищу добову кількість виявлених заражень від початку епідемії - 16 294.

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