Коронавірус в Україні: понад 11 тисяч заражень та шість тисяч одужань

В Україні протягом останньої доби підтвердили 11 590 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у неділю, 6 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом - 627 дітей і 493 медпрацівники, 1127 осіб госпіталізували, зазначив Степанов.

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Упродовж минулої доби було зафіксовано 167 смертей осіб, хворих на COVID-19. 6048 пацієнтів, які хворіли на COVID-19, одужали.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1518), Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 813,3 тисячі випадків зараження вірусом SARS-CoV-2, а також 13 588 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 418,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 2-го, 3-го і 5 грудня в Україні офіційно реєстрували більше випадків одужання, ніж інфікувань коронавірусом.

28 листопада у країні зафіксували найвищу добову кількість виявлених заражень від початку епідемії - 16 294.

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