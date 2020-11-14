 Коронавірус: в Україні підтвердили майже 12 тисяч нових заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Коронавірус: в Україні підтвердили майже 12 тисяч нових заражень

В Україні за останню добу виявили 11968 нових інфікувань коронавірусом і зареєстрували 159 смертельних випадків. Найбільше заражень підтвердили у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській і Запорізькій областях.

Графіті з написом Дякую на лікарні у Львові (фото з архіву)

В Україні підтвердили майже 12 тисяч нових заражень коронавірусом за добу

В Україні за останню добу зареєстрували 11968 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у вівторок, 17 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

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За цими даними, за минулу добу госпіталізували 1610 осіб, померли 159 людей, а одужали - 6786 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та  Запорізькій (734) областях.

За весь час епідемії в Україні офіційно зареєстрували понад 557,6 тисячі випадків інфікування, 9856 людей із підтвердженим зараженням коронавірусом померли, а більше 250 тисяч людей одужали.

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Нагадаємо, 14 листопада в Україні зареєстрували рекордні від початку пандемії 12524 нових випадки захворювання на COVID-19.

Сам Степанов також повідомив про позитивний тест на коронавірус. Упродовж минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.

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