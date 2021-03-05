Коронавірус в Україні: майже 4 тисячі госпіталізованих за добу

В Україні за минулу добу зафіксували 7167 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у неділю, 7 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень підтвердили у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

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Також минулої доби померли 103 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, а госпіталізували 3956 пацієнтів з COVID-19, що є новим рекордним показником з початку пандемії. Попередній найвищий показник добової кількості госпіталізованих з COVID-19 зафіксували 2 березня - 3486.

Напередодні провели 46304 тестувань, з яких методом ПЛР - 24868, методом ІФА - 3927, дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17509.

За весь час пандемії в Україні підтверджено близько 1,4 мільйона випадків інфікування, померли 27022 людини, в яких зафіксували зараження.

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