 Коронавірус в Україні: майже 4 тисячі госпіталізованих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: майже 4 тисячі госпіталізованих за добу

В Україні за минулу добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 3956.

В Україні минулої доби госпіталізовано 3956 людей з COVID-19

В Україні минулої доби госпіталізовано 3956 людей з COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксували 7167 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у неділю, 7 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень підтвердили у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях. 

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Також минулої доби померли 103 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, а госпіталізували 3956 пацієнтів з COVID-19, що є новим рекордним показником з початку пандемії. Попередній найвищий показник добової кількості госпіталізованих з COVID-19 зафіксували 2 березня - 3486

Напередодні провели 46304 тестувань, з яких методом ПЛР - 24868, методом ІФА - 3927, дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17509.

За весь час пандемії в Україні підтверджено близько 1,4 мільйона випадків інфікування, померли 27022 людини, в яких зафіксували зараження.

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