Міністр охорони здоров'я Erhf]yb Максим Степанов заявляє, що Київ буде переведено в "жовту" зону епідемічної небезпеки. Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок, 27 квітня, передає агенція "Українські Новини".

"Наступним регіоном, який буде виведено з "червоного" рівня на "жовтий" рівень - це буде столиця, місто Київ. За всіма показниками Київ уже продемонстрував, що немає перевищення наших критеріїв", - заявив Степанов.

За словами міністра, МОЗ уже звернувся в комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб провести засідання і вивести Київ з "червоного" рівня епіднебезпеки.

"Ковідне" зонування України

Також Степанов зазначив, що наразі 10 областей України перебувають у "червоній" зоні, 9 областей - в "помаранчевій" зоні, а 6 областей - у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

Раніше Степанов стверджував, що Україна пройшла пік третьої хвилі захворюваності на коронавірус. За словами міністра, наразі кількість тих, хто захворів, і кількість госпіталізацій в Україні знижується.

Кличко про можливе послаблення обмежень

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко не виключає ослаблення обмежень в разі, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не погіршиться. Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері, 26 квітня.

"Якщо ситуація з поширенням вірусу в столиці не погіршиться, ми не виключаємо ослаблення обмежень, які було введено до 30 квітня", - сказав він.

За його словами, 28 квітня засідатиме комісія з надзвичайних ситуацій міста. "Вони ухвалять рішення з огляду на епідеміологічну ситуацію. Ми не виключаємо ослаблення введених обмежень. Локдаун дав позитивні результати. Але розслаблятися рано! Є багато ризиків. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. Як бачимо, все частіше від нього помирають не тільки люди похилого віку, але і молодь. Тільки минулого тижня в Києві від ускладнень хвороби померли понад 300 осіб", - зазначив мер.

Він додав, що введений локдаун був вимушеним кроком через критичну ситуацію із захворюваністю в столиці.

"Я постійно спілкуюся з представниками малого і середнього бізнесу. Я розумію, що вони несуть дуже великі втрати, збитки. Як і місто. Столиця тільки в першому кварталі цього року недоотримала вже більше 2,5 мільярда гривень до бюджету. Але нам треба всім разом боротися з поширенням хвороби", - підкреслив Кличко.

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